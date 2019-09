Setrvalý stav, zájem je pořád malý, ale truhláři trhli po delší době rekord. Tak shrnuje nadcházející školní rok Pavel Postl, vedoucí Střediska praktické výchovy Středního odborného učiliště Český Krumlov. „Do prvního ročníku nastupují čtyři zedníci, možná jich bude pět, což je zlepšení, protože loni jsme obor zedník vůbec neotevřeli, a máme dost instalatérů,“ vyjmenovává. „Povedl se nám nábor instalatérů v Českých Budějovicích, kde mají teoretickou výuku, odborný výcvik zajišťujeme my. Truhlářů máme osm, to je po delší době rekord, ale vůbec jsme bohužel nenaplnili klempíře a tesaře.“

Tlak na to, aby z učilišť vycházelo víc řemeslníků, sílí. „Firmy je začínají dobře platit, a to nemluvím o šikovných OSVČ, ti mají peněz jako právníci,“ říká Pavel Postl. „Mám pocit, že se to trochu začíná měnit k lepšímu, pohled na věc by ale měli změnit hlavně rodiče dětí na základní škole.“

„Stále u nich převládá názor ‚vyučení je málo, chci, aby dítě mělo maturitu‘, i když na to dítě nemá předpoklady. A přitom děti trochu manuálně zručné se s výučním listem budou mít v životě lépe, to je třeba si přiznat,“ říká přesvědčeně vedoucí SPV.

Spolupráci s SPV plánuje i krumlovská pobočka Jihočeské hospodářské komory (JHK), která sdružuje podnikatele na Českokrumlovsku a chce přispět k tomu, aby ze školy vycházelo víc držitelů výučního listu. „Dnes už nikdo neřeší, kolik řemeslníkovi zaplatí, ale řeší jen to, kdy se dostane se svou zakázkou na řadu,“ říká ředitelka oblastní kanceláře Helena Nekolová. „Řemeslníci si mohou vybírat, čekací lhůty jsou dlouhé.“

To potvrzuje i Pavel Postl, který potenciální zákazníky odmítá prakticky denně. „Jsou zvyklí nás oslovovat hlavně s odbornými drobnějšími pracemi, ale s menším počtem dětí a jedním pracovištěm toho moc nezvládneme, a tak jsou zklamaní. Říkám jim, aby psali na vyšší místa, aby se to konečně někam hnulo.“