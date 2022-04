Údolí bývalé továrny v Krumlově se mění k nepoznání. Vznikne tam nová čtvrť

Šestipatrový dům s visutými boxy bude to první, co padne lidem do očí ze silničního průtahu Krumlovem, až v údolíčku pod skálou místo bývalé továrny vyroste nová městská čtvrť Krumlovský Vltavín. Zatím ale přišly na řadu jako první zemní práce.

Výstavba nové čtvrti krumlovský Vltavín v Českém Krumlově. Takto bude čtvrť vypadat. Vizualizace A8000 | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Areál bývalého krumlovského podniku Jitona na výrobu nábytku v ulici Pod Kamenem je již minulostí. Chátrající budovy byly zdemolovány a na jejich místě začala výstavba nové obytné čtvrti. Postupně zde ve třech etapách vznikne 62 apartmánů a 131 bytů. Součástí projektu jsou také komerční prostory pro obchody, restaurace či kanceláře. Jak již zaznělo, nejvýraznějším objektem bude šestipodlažní apartmánový dům s vysunutými boxy a šikminami, který bude dokončen jako první v druhé polovině roku 2023. Sympatické je, že návrh od architektonického ateliéru A8000 počítá s obnovou potoka, velkorysými balkony, lodžiemi a terasami i zelenými střechami. Projekt totiž respektuje přírodu, proto architekti chtějí vrátit a otevřít původní přírodní koryto Nového potoka, který je dnes zatrubněný. Novou čtvrť navíc obklopují velké zelené svahy se vzrostlými stromy. Tam by mohl vzniknout příjemný relaxační prostor pro obyvatele lokality i sousedních sídlišť. Jandovi mají doma dva první občánky Velešína. A nejsou to dvojčata Budoucí čtvrť bude ležet v údolí potoka mezi panelovými sídlišti Za Nádražím a Mír. Investor SVV real, s. r. o., začal výstavbu na konci loňského roku. Projekt centrálního bydlení v Českém Krumlově nabídne 193 apartmánů a bytů od 1+kk až po 5+kk, plnohodnotné garáže a kryté i venkovní parkovací stání. „Jelikož bude šestipodlažní apartmánový dům dobře viditelný z blízké silnice i zastávky MHD, jsou v jeho přízemí navrženy pronajímatelné jednotky s možností komerčního využití,“ doplnila architektka Daniela Týfová ze studia A8000. „Liniové domy disponují plochou střechou i střešní krajinou. Zejména západní fasády domů nad potokem jsou protkány ustupujícími lodžiemi v nižších a terasami v horních podlažích. Objekty jsou díky tomu na první pohled živé a jasně čitelné, ačkoliv si drží základní jednoduchou geometrickou pravidelnost a řád.“ Čili západní okraj údolí obsadí terasové domy zabudované do svahu. Mají společné parkovací podlaží se zelenou střechou. Na architektonické řešení navazují sadové úpravy. Hlavní příjezdovou trasu a okolí potoka olemuje jednostranná alej. Vegetační plochy najdou své místo i na střechách objektů. Terén ve čtvrti a kolem ní protne síť drobných cestiček s lavičkami. Krumlovský Vltavín poskytne i zázemí pro kvalitní restaurace, pekařství, potraviny či kavárny.