K úklidu veřejných prostranství vyzývají ochranáři z velešínské organizace Českého svazu ochránců přírody.

Úklidu odpadků. Ilustrační foto. | Foto: Foto: Ondřej Šanda

„Vážení dobrovolníci, jaro je tady a s ním opět možnost zapojit se do celosvětové kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko,“ upozorňuje na tradiční akci předseda velešínské organizace Jiří Růžička. Ta ve Velešíně organizuje úklid, do něhož se snaží zapojit co nejvíce lidí, již od roku 1993.