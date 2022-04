Náš dům ještě stojí, ale nevíme, jak dlouho to tak bude. Dneska může stát, zítra už ne. Nevíme, jak dlouho bude válka trvat, je to tam strašné. Nic nefunguje, všechno je zničeno. Jeli jsme k vám dva dny. Zpočátku jsme byli ve stresu, i z toho, že jsme sice tady, ale co bude dál. Narazili jsme však na dobré lidi a doufáme, že už bude vše dobré. Až válka skončí, vrátíme se na Ukrajinu. Naši příbuzní tam zůstali. Manžel, brácha zůstali ve válce, protože nemohli odjet. Jsme s nimi denně ve spojení, pořád jim voláme, jestli jsou všichni živí. Moc kamarádů, známých a rodiče se ocitlo bez domova. Všechno je rozstřílené a rozbombardované. Lidi tam nemají práci, život na Ukrajině je teď strašný.

Jak bydlíte v Českém Krumlově?

Žijeme v Krumlově v domě u jedněch lidí. Je nás tam sedm. Já a moje dcera, kamarádka se dvěma dětmi, a ještě tam máme maminku s dítětem. Každá rodina má svůj pokoj. Jsme tu už měsíc.

VIDEO: Krumlovský šatník se snaží seznámit Ukrajince s Čechy. Začal na hřišti

Daří se vám seznámit s některými Krumlováky?

Už se trochu známe s některými Čechy, známe paní Naďu a Viktorii Perníkovou a trochu i jiné. Učím se česky, máme úlohy z češtiny. Učíme se rády, protože máme děti, které chodí do školy. Musíme spolu s nimi opakovat, aby česky znaly. Učíme se s pomocí telefonů na internetu. Mluvit česky pro nás moc těžké není, těžké je psaní. Háčky a čárky, ty jsou problém.

Děti docházejí do některé z krumlovských škol?

Děti už chodí do školy. Do ukrajinské třídy a potom je rozdělí do českých tříd. Každý den se učí také češtinu. Dětem se ve škole moc líbí, stejně jako procházky a exkurze po Krumlově. Věnuje se nám paní Dáša. Ukazuje nám Krumlov a pomáhá nám se vším, co potřebujeme. Poradí, kam máme jít, kde je pošta, kde banka, voláme jí, všechno nám ukazuje, protože to tu neznáme a nevíme, kde co je. To je velká pomoc.

Oprav se na Krumlovsku dočkají mimo silnic i mosty. Bez uzavírek se to neobejde

Jaké je vaše povolání?

Pracovala jsem dvanáct let jako lékárnice. Práci tu ještě nemám. Pomáhám jen brigádně. Hledám si práci jako lékárnice, ale v Českém Krumlově takové volné místo není. Profese lékárnice se mi líbí, miluju medicínu, je mi smutno, že tuto práci nemám. Takže ji sháním a uvidím. Pracovala jsem jako lékárnice v Kyjevě, jak začala válka, přestali nám léky vozit. Fabriky zničili, všechno přestalo fungovat, vše se pozavíralo. Jenom pár lékáren fungovalo. Ekonomika klesla na nulu.

Potřebovali byste ještě s něčím pomoci?

Lidé nám tu moc pomáhají, u paní Nadi máme humanitárku, potraviny, každý týden je v provozu. Pro děti je k dispozici krám s oblečením. Co potřebujeme, to dostáváme. Teď nic netřeba, hlavně, že jsme zdraví a jsme tu v bezpečí. Byli jsme v depresi, pořád jsme měli panické ataky, nemohli jsme spát ani jíst. Děti na Ukrajině brečely: Máma, já nechci umřít, já nechci umřít! To bylo moc strašné. Přežili jsme to, a už je to lepší. Pořád ale máme strach, co se stane našim příbuzným, máme tam rodiče, pořád se nervujeme. Je to strašné, nikdy jsme nevěřili, že se něco takového na Ukrajině stane. Ta vojna v jednom dni zruinovala všechny naše plány. Vše se rozpadlo. Volala jsem ráno, kde visí zboží a léky. Říkali mi, nedíváš se do novin? Začala válka. Já se vyděsila, jaká válka? Lidi měli jít ráno do práce, a najednou je tu válka. Nic, nikde nic. Co jsem mohla dělat? Popadla jsem dceru a kufr, doklady a jeli jsme pryč. Nemohla jsem jíst a spát, musela jsem zachránit své dítě. Protože tam je strašně. Kradou tam věci, týrají. Rusko je hrozné, na Ukrajině řádí Čečenci. To jsou zlí lidi, nemají slitování ani s ženami a dětmi, jsou jako zvířata.