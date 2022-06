Unicef zůstává s dětmi na Ukrajině. Máme tam právě teď asi 170 pracovníků a podporujeme zhruba 130 mobilních týmů. Fungujeme rozdílně v rozdílných částech země na východě, kde je situace nejhorší. Pořád je omezený přístup pro humanitární pomoc, a jde tam opravdu o zajištění těch nejzákladnějších věcí. To znamená, že dodáváme pitnou vodu, zajišťujeme léky, vybavení do nemocnic a porodnic, snažíme se udržet i školní docházku. Na západě země, kde je situace o něco lepší, se snažíme udržet všechny naše programy, které fungují dál. Souběžně Unicef pracuje i podél všech tras, kudy rodiny s dětmi, zejména matky s dětmi, odcházejí z Ukrajiny. Takže pracujeme v Polsku, Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, Slovensku a vytváříme speciální Modrá centra. To jsou jednoduchá přístřeší, kde si matky mohou odpočinout, načerpat sílu a všechny informace, k dispozici jsou lékař i psycholog, protože děti jsou často velmi traumatizované. Jde tedy o takovou integrovanou pomoc poskytnout vše, co potřebují.

Působíte jistě i v České republice…

Unicef funguje i v České republice. I tady se snažíme podpořit český systém. Vím od kolegů ze zahraničí, kteří sem jsou vysláni, že ČR se téměř ze všech okolních zemí vyrovnává se situací nejlépe. Máme systémy, které fungují. Samozřejmě počet lidí, kteří přicházejí, je velký, takže i to nám dělá starost. Pokud by se ta situace rychle nevyřešila a počet lidí dále narůstal, bude potřeba ještě nějaké mimořádné pomoci. Například teď jednáme s pražským magistrátem, kde zůstává nejvíce rodin, o podpoře, která by umožnila třeba rychlé najímání pečovatelů, učitelů do škol, školek. Uvažujeme i o zřízení elektronických modrých center, kde by ve svém jazyce lidé mohli získat všechny informace, které potřebují.

Na Ukrajině narůstá množství sirotků, snažíte se jim také pomoci?

Unicef samozřejmě nejvíce pečuje o nejvíce zranitelné děti, což jsou právě děti bez doprovodu. My jsme mimochodem u nás v ČR v kontaktu se zařízením pro děti cizinců. Tam jsme například dodávali slovníky, protože nás o to požádali v první fázi krize. Zatím nikdo nemá přesné statistiky, kolik je sirotků, kolik dětí přišlo o své rodiče. Situace je hodně nepřehledná, protože hodně dětí přichází nebo prchá ze země s lidmi, kteří nejsou jejich rodiče nebo přímí příbuzní. Což také vytváří rizikové prostředí třeba pro zneužívání dětí, pro obchodování s dětmi. To jsou situace, kterým se snažíme zabránit a podporovat hlavně místní systém. My na Ukrajině přímo podporujeme asi sto tisíc dobrovolníků. To je obrovská síť. Jsou to lidé, kteří samozřejmě jednak mluví místním jazykem, znají prostředí, jsou často i odborníky třeba právě na péči o děti. Jsou nesmírně důležití v této terénní práci. Ale co by pomohlo nejlépe, je samozřejmě mír.

Lidé mohou UNICEFU, stejně jako řadě jiných organizací přispívat na účet. Nepolevuje již pomoc ze strany veřejnosti?

Myslím, že peněz od dárců se vybralo docela dost. I z toho důvodu už sbírku aktivně nekomunikujeme, protože je spíše potřeba soustředit se na programy pomoci, aby se peníze opravdu správně využily a došly svého naplnění, kvůli kterému lidé peníze darovali. Je to práce na týdny a měsíce. V tomto smyslu také hovoříme s našimi dárci, aby nečekali, že hned druhý den bude všechno vyřešeno. Situace opravdu není dobrá a čím déle konflikt trvá, tím více dětí je ohroženo. Nicméně řekla bych, že celosvětově byla solidarita obrovská. I v České republice, a my si toho moc vážíme.