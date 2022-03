Český Krumlov - Škola na Linecké vyčlenila pro ukrajinské děti bývalou učebnu institutu CEVRO. Pospolu se tam od pondělí začaly zabydlovat děti ve věku od 6 do 16 let. „Ráno přišlo jednadvacet dětí, kolem desáté hodiny další dvě,“ sdělila Michaela Vosátková, zástupkyně ředitele. „Uvidíme, jak budeme spolu s městem postupovat dál, protože ukrajinských dětí je poměrně hodně.“

Děti jsou ve škole vždy od 8 do 13 hodin. „Obědy mají zdarma ve školní jídelně a také se pokusíme zajistit jim výuku češtiny a odpolední volnočasový program,“ řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda s tím, že město je připraveno navýšit kapacitu, nebo přidat další třídy. „Komunikujeme s dalšími vyučujícími, jak příchozími z Ukrajiny s pedagogickým vzděláním, tak se stávajícími pedagogy, abychom byli připraveni na zvýšenou potřebu a předpokládaný vývoj.“

Skupina ukrajinských dětí zahájila školní docházku v Základní škole Linecká v Českém Krumlově.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Šestnáctiletý Artem vypadal spokojeně. „Líbí se mi tu, je to krásné město, jsou tu hodní lidé. Dnes jsem tu byl ve škole první den a líbí se mu tu. Také oběd mi chutnal.“ Ten den si žáci krumlovské školy v centru města pochutnali na fazolkách nakyselo s bramborem. Po obědě odvedla děti jejich ukrajinská třídní do parku pod blankytně modrou prosluněnou oblohu.

Ukrajinská učitelka Lina Kovalenko z Kyjeva je v Českém Krumlově teprve týden a už se dala do práce. „Moc se mi tu líbí,“ přitakala. „Je tu klid, žádné výbuchy, jsme dál od Putina. Na učení dětí jsem se těšila, věřím, že všechno bude dobré.“

Zdálo se, že i děti se snaží. „Některé děti jsou šikovné až moc,“ zasmála se Mariya Akopyaen, která v Českém Krumlově žije už několik let. „Jsou ve škole první den, na vše si musí zvyknout. Jeden klouček dnes ze školy odešel dřív, protože se mu stýskalo, měl problémy a plakal.“ Mariya Akopyaen pomáhá s překladem. „Můj syn do této školy chodil a máme ji moc rádi. Učitelé jsou strašně hodní. Já tu trochu pomáhám s překladem jako tlumočnice a také se snažím být psychologickou oporou dětí, aby se snáze zorientovaly.“

Až se děti adaptují na nové prostředí, seznámí se s českým jazykem a rodiče si to budou přát, přejdou děti do spádových základních škol. Přejít na ně musí po 90 dnech pobytu. Třídu v ZŠ Linecká má město v plánu udržet do konce školního roku, záleží ovšem na tom, jak se bude situace dál vyvíjet. A ta se vyvíjí rychle. Od čtvrtka budou v ZŠ Linecká pro ukrajinské děti v provozu už dvě třídy. „Druhou učitelku pro ně už máme také zajištěnou,“ doplnil zástupce ředitele Jaromír Kašpárek.

„V současnosti město také připravuje řešení pro předškolní děti,“ přidala mluvčí města Petra Nestávalová. „Neboť se předpokládá, že i pro ně vznikne potřeba umístění do školského systému.“