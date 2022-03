Frymburk – První skupina ukrajinských dětí, které se se svými matkami po útěku z války ocitly v neznámém prostředí u lipenského jezera, zavítala v úterý dopoledne do frymburské školní družiny. Tam na děti kromě vybavení družiny čekaly školní pomůcky, jako výtvarné potřeby, sešity a školní batohy, mezi kterými si mohly vybrat, co se jim líbí. Tuto výbavu přivezla jihočeská občanská iniciativa Pivoňka.

„Inciativa Pivoňka pomáhá jihočeským rodinám,“ vysvětlila Pavla Pivoňka Vaňková. „A mimo aktivit pro děti, seniory a dospělé organizujeme i sbírky. Během uplynulého víkendu jsme iniciovali sbírku školních potřeb pro skupinu ukrajinských dětí ve Frymburku. Dneska jich do družiny přišlo šest, ale další děti přibudou, postupně jich bude přibližně 25. Oslovili jsme dárce a nasbírali tašky, školní batohy, psací potřeby, sešity, křídy, je tady toho opravdu hodně. Lidé se krásně zapojili, máme z toho radost. Sbírka pokračuje i nadále. Oslovily mě už další školy, které také budou vytvářet, podobně jako zde ve Frymburku, adaptační skupiny.“

To je právě smyslem pobytu dětí ve družině. Aby se seznámily s novým prostředím, mezi sebou i s českým jazykem. „Nově příchozích Ukrajinců už tu máme sto, mezi nimi 22 dětí. To je poměrně dost,“ konstatoval starosta Frymburka Oto Řezáč. „Pak tu pochopitelně žijí Ukrajinci, kteří tu pracovali už před válkou. Jsou zastoupeni na stavbách, hodně také ve wellness hotelu. Noví lidé z Ukrajiny sem přijeli díky iniciativě místních lidí. Nejvíc aktivní jsou manželé Hohlovi, kteří se jako první začali starat o uprchlíky, kteří přijeli do penzionu blízko nich.“ Městys v souvislosti s tím hned začal ve spolupráci se školou řešit nezbytné věci. „Třeba likvidaci odpadů,“ naznačil starosta. „Nebo skutečnost, že uprchlíci potřebují jíst. Dohodli jsme se, že děti se budou moci stravovat ve škole, a vzápětí, že bychom jim v dopoledních hodinách mohli zapůjčit družinu. Pak odejdou domů a po obědě do družiny nastoupí naše děti. Tím prostory družiny intenzivněji využijeme. O nic nejde, stejně se v nich topí.“

Při první návštěvě ukrajinských dětí v družině nechyběli manželé Hohlovi. „Bydlíme u převozu,“ líčila mladá maminka Jaroslava Hohlová. „Stojí tam penzion, který vlastní Rus a léta ho provozuje paní z Ukrajiny. Máme spolu dobré vztahy. Válku na Ukrajině naše ukrajinská sousedka silně prožívala. Nejprve jsme se ji snažili podpořit psychicky, pak jsme nabídli pomoc. Tím to začalo. Z Ukrajiny se jí ozývali lidi, jestli by do penzionu mohli přijet.“

Majitel nebyl proti, navíc uprchlíky ubytoval zadarmo. Kapacita penzionu je 40 lidí, z nich polovina budou nebo jsou děti. „Bylo nám jasné, že budou potřebovat domluvit pomoc s městysem a podobně. Nahodila jsem žádost o pomoc na sociální sítě, a lidé nezklamali. První uprchlíci toho moc nepotřebovali, ale teď přijíždějí lidi, kteří opravdu utíkají a nemají s sebou nic. Takže sháníme oblečení, hygienické potřeby, lidi nabídli potraviny, jedna restaurace nabízí od pondělí do pátku polední menu. Vlna solidarity je opravdu velká a díky tomu je i jednodušší uprchlíkům pomáhat.“

Nicméně moc už jich Frymburk zřejmě nepřijme. „Současný počet uprchlíků je maximum, které je Frymburk schopen přijmout,“ zdůraznil Oto Řezáč. „Musíme mít na paměti, že máme předpisy danou kapacitu školy, která je momentálně na hraně. Ukrajinci jsou ubytovaní v penzionech, u lidí, ve Wellness hotelu Frymburk a hotelu K Fontána, v penzionu v Lojzových Pasekách a dalších.“

Ukrajinka Larisa chce děti brzy začít učit

Výuky ukrajinských dětí se postupem času zřejmě ujme dvaatřicetiletá ukrajinská maminka tří dětí Larisa Podolska, které přijela do Frymburku zhruba před týdnem. „Jsem ze západní Ukrajiny, ze Zakarpatí. Jsou tu moc hodní lidé, všichni se nám snaží pomoci, ptají se, jestli potřebujeme jídlo, pití, oblečení, peníze, jsou opravdu moc hodní. Moc česky neumím, ale mohu se domluvit,“ říká skromně. V minulosti totiž už žila pět let v Praze, kde pracovala jako učitelka matematiky ve Vršovicích. V Praze se jí také narodily dvě dcerky. Pak se ale manžel musel kvůli práci vrátit zpět na Ukrajinu, tak jela s ním. „A jsem zase zpátky,“ říká. Ovšem bez manžela, ten brání Ukrajinu. Bojí se o něho stejně jako o své rodiče a mnohé příbuzné ze své i manželovy strany. „Rodiče tam zůstali, nechtějí odtud, říkají, že mají už mnoho za sebou, tak se nebojí. Cesta sem nám trvala dva dny. My jsme to měli ještě docela dobré, ale ti, co přijíždějí po nás, tráví na cestě pět šest dní. To je s dětmi velmi náročné. Jela jsem sem s tím, že tu budu pracovat a starat se o děti. Právě si práci sháním. Proto jsem se šla zeptat do školky. Mohu pomoci ukrajinským dětem, které tady jsou. Zhruba týden se s dětmi v družině budeme seznamovat, povídat si a příští týden už bych děti chtěla začít učit.“ Larisa Podolska dodává, že Česko je pro ni jako druhý domov. „Momentálně nic dalšího nepotřebujeme, máme co jíst, oblečení a kde bydlet, to je důležité. V Česku se mi moc líbí. Tady na Lipensku jsem předtím nikdy nebyla.“