Do učebny právě vešla další žena a usměvavý šestnáctiletý mladík. Na Ukrajině studoval střední školu, kvůli válce a emigraci musel studia přerušit. Ale rád by v nich zase pokračoval. Proto se na kurzu podělil o to, jak probíhaly přijímací zkoušky na českou střední školu ten den dopoledne. „Byl jsem na zkoušce v Českém Krumlově. Nevím, jak se ta škola jmenuje česky, byl bych pak zdravotní bratr,“ řekl Max. Z toho vyplynulo, že skládal přijímací zkoušky na krumlovskou střední zdravotnickou školu. „Jako kluk jsem tam byl jediný. Nevím, jak jsem uspěl, asi tři otázky jsem neznal,“ svěřil se a dodal, že to zkusí i na zdravotnickou školu v Č. Budějovicích. Maxovi jde čeština výborně. Možná mu pomáhá i brigáda na obecním úřadě, kde dělá, co je třeba. „V Kájově se mi líbí. Ale to ranní vstávání do práce moc ne,“ připustil. „Čeština těžká není,“ dodal.

Dálnice D3 od Nažidel až k hranici s Rakouskem získala územní rozhodnutí

Lenka Augustinová výuku započala nejprve s pomocí obrázků. „Dlouho jsme trénovali já jsem, ty jsi, protože to v ruštině ani ukrajinštině není,“ přiblížila ředitelka postup výuky. „Pak přišly na řadu barvy, povolání, samozřejmě jídlo a věci, co jsou potřeba pro praktický život. Už víme i názvy obchodů, části těla, oblečení. Docházející zájemci jsou šikovní, dělají velké pokroky. Jedna paní k nám dojíždí ze Srnína. Dostala se k nám náhodně, doslechla se, že tady je kurz. Protože byla jedna z prvních a přijela sem takovou dálku, tak jsme si ji tu nechali.“

Na posledním kurzu před jarními prázdninami se sešlo pět lidí. Sesedli se do kruhu a začali mezi sebou za vedení Lenky Augustinové hovořit česky: „Dito, vařila jsi dnes oběd? Ne, my jsme vařili oběd včera, měla jsem na oběd boršč se zakysané smetany? Se zakysanou smetanou.“

„Měla jsi v boršči fazole? Ne neměla jsem fazole.“

„Táňo, co jsi měla dneska k obědu? Dneska jsem si ráno sama dělala oběd. Vzala jsem si ho so sobou do práce. Dneska já měla k obědu kuře a rýže. Rýži.“

„Maxi, jakou zeleninu nemáš rád? Nemám rád květák a brokolica. Brokolici.“

V Kájově a okolí nyní žije kolem padesáti Ukrajinců. „O kurz by měly zájem i jiné maminky, ale v Kájově je nyní hodně malých dětí a nejsou místa ve školce. A na kurz si s sebou ukrajinské maminky nemohou vzít dvouleté dítě,“ řekla Lenka Augustinová. „Do základní školy chodí tři ukrajinské děti, nejsou to však děti maminek z kurzu. Uvažujeme, že bychom měli jednou týdně i hodinu pro děti, ale zatím se to vždy sešlo tak, že z těch tří dětí byl pořád někdo nemocný. Tak čekáme, abychom mohli začít.“

Velikonoční trhy lákají návštěvníky Krumlova na dobroty a velikonoční dekorace