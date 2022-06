Letos festival slaví 15 let, a tak ho produkční tým obohatil o sochařské sympozium v krajině. Výstava tak letos nese název Umění ve městě a krajině. „Rozhodli jsme se, že na oslavu patnáctých narozenin uspořádáme v rámci festivalu malé sochařské sympozium,“ vypráví sochař, iniciátor a zakladatel výstavy Michal Trpák. V květnu začali sochaři tvořit v rámci sympozia na Šumavě v Pasečné ve spolupráci s penzionem Dobík sochařské lavičky ze dřeva či odlévat do forem z betonu. Sympozium bude pokračovat od 24. června do 1. července. „Každá sochařská lavička pak najde své místo na výjimečných místech v krajině v okolí Pasečné,“ vysvětluje Michal Trpák. Takových děl by mělo být podle umělce v přírodě umístěno až šest. Podtitul festivalu zní tentokrát Fauna a flóra. „Letošní ročník je oslavou přírody, květin a zvířat a nepřímo se tak snaží upozornit na fascinaci neumělým přírodním světem,“ objasňuje název zakladatel projektu.

Místa konání:



České Budějovice – 12 instalací

Bechyně – 2 instalace

Hluboká nad Vltavou – 2 instalace

Hluboká u Borovan – 1 instalace

Lipno nad Vltavou – 1 instalace

Pasečná – 1 instalace /+ v rámci sympozia 5 sochařských laviček/

Tábor – 1 instalace

Veselí nad Lužnicí – 2 instalace

Vodňany – 1 instalace

Volyně – 2 instalace

Jako každoročně se výstavy zúčastní známá jména české sochařské scény jako Michal Gabriel, Jakub Flejšar nebo Jaroslav Róna, jehož bronzového muže se psem uvidíte v krajském městě. Stejně tak budou vystavovat i umělci, jejichž díla na výstavě uvidíte poprvé. Mezi nimi například Štěpán Jílek, Nikola Mojsl, Jiří Sobotka, Michal Šembera, Petr Šolba, Adam Velíšek či dvojice výtvarnic Iva Kolorenčová a Markéta Váradiová.

Některé exponáty budou v rámci festivalu vystaveny úplně poprvé. V Českých Budějovicích se jedná třeba o sousoší Velký Závod z dílny Michala Trpáka, kovové Chapány Petra Straky či květ Aurinie od sklářských výtvarnic Ivy Kolorenčové a Markéty Váradiové vystavujících pod jménem Circumpunct. Instalací ve městě potkáte dvanáct.

Jako každoročně výstava těší i další kouty jihu Čech. Kromě krajské metropole zavítá ještě do dalších devíti měst, a to do Bechyně, Hluboké nad Vltavou, Hluboké u Borovan, Lipna nad Vltavou, Tábora, Veselí nad Lužnicí, Vodňan nebo do Volyně. Poprvé umění oživí prostor šumavské Pasečné. „Jestli některé vystavené dílo zůstane déle než do konce výstavy zatím není jisté,“ odpovídá Michal Trpák na dotaz, zda budou nějaká díla zdobit veřejný prostor dlouhodobě, a dodává: „Trvale samozřejmě zůstávají sochařské lavičky vytvořené v rámci sochařského sympozia na Pasečné.“ Prohlížet si jednotlivé exponáty budete moci do konce září.

Festival bude oficiálně zahájen ve čtvrtek 16. června v 18 h. V Rabenštejnské 2020 si budete moci prohlédnout závěr výstavy objektů Štěpána Čapka, kterou pak od 30. června vystřídá výstava 40 let fascinace svět(l)em Michala Trpáka. „V rámci ní představím svou knihu s názvem Kámen a Prvok, kterou napsala Markéta Pilátová,“ dodává umělec závěrem.

Vystavující umělci:



Zuzana Beránková, Circumpunct, Jan Dostál, Jakub Flejšar, Michal Gabriel, Libor Hurda, Jakub Chocholoušek, Štěpán Jílek, Andrej Margoč, Barbora Masaříková, Nikola Mojsl, Ladislav Plíhal, Eva Roučka, Jaroslav Róna, Jiří Sobotka, Miroslav Straka, Michal Šembera, Petr Švolba, Vojtěch Trocha, Michal Trpák, Adam Velíšek.