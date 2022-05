Do středy vlak projede prakticky celou zemi. Je to jediný vlak na vodíkový pohon na světě. Jeho výhodou jsou nulové emise a menší hlučnost, mohl by nahradit dieselové vlaky, které již pomalu dosluhují. Vlak po cestě zastavuje na některých nádražích. Bylo mezi nimi i nádraží v Českém Krumlově, kde si ho prohlédl například zástupce kraje a starosta Větřní Antonín Krák.

