Vltava, proměny historické krajiny Českokrumlovsko, to je název výstavy, která je do konce května k vidění na krumlovském Plešivci v tamní pobočce Státního okresního archivu. Mapuje proměnu historické krajiny okolo řeky. Putovní výstavu pražského Stavební fakulty ČVUT a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy doplňují archiválie z fondů krumlovského okresního archivu.

Srdce Vltavy je dnes pod vodou a v létě vás k němu, či spíše nad něj, doveze loď v Horní Plané. | Foto: archiv Ladislava Pouzara

Výstava jako taková mapuje celý tok Vltavy, nicméně v krumlovském archivu si zapůjčili jen tu část výstavy, která se týká přímo Českokrumlovska, včetně historie vzniku lipenské vodní nádrže, a je zároveň doplněná o dobové archiválie ze sbírek archivu. Najdete na ní např. velký model vodní nádrže Lipno, dobové fotografie nebo mapy a také exponáty spojené s řemesly spojenými s vodou, mlynářství nebo koželužství.

Na unikátním modelu Lipna je pod vodní hladinou zřetelně vidět i původní koryto Vltavy, včetně vesnic v jejím okolí tak, jak vypadaly zhruba v polovině 19. století. Můžete tak podrobně prozkoumat, které obce a do jaké míry byly zatopeny.

V pobočce Státního okresního archivu, který sídlí na adrese Pod Kaštany 228 na krumlovském Plešivci, je pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin. V sobotu pak od 9 do 14 hodin.

