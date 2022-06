Taras – jednoduchý a přesto tak výstižný název výstavy světově uznávaného fotografa, který by letos oslavil životní jubileum 90 let. I přesto jsou jeho fotografické snímky stále aktuální. Nejen, že zachycují krásy lidského těla, ale vystavované snímky mají přesah. Svůj životní postoj Kuščynský vyjadřoval právě prostřednictvím fotografií, kterými oslavoval ženy, jako nositelky života. Světlo pak považoval za stavební materiál. Převážnou část života Tarase obklopovaly a ovlivňovaly v jeho tvorbě právě ženy: matka, manželka, tři dcery a jeho modelky. Slavnostní vernisáž k výstavě proběhla 11. června právě v Regionálním muzeu.

Mezi vystavovanými snímky je možné spatřit i přední českou hereckou ikonu Jana Wericha. Právě z přítomnosti této fotografie se těší předseda českokrumlovského fotoklubu Ladislav Pouzar. Jako jeden z hlavních iniciátorů této výstavy se zasadil nejen o zapojení široké rodiny do Tarasovy výstavy, ale i do doprovodné publikace, která k výstavě vznikla. Publikace obsahuje nejen Tarasovy snímky, ale i doprovodný text, na němž se podílely právě Tarasovy rodinní příslušníci, ale také jeho přátelé. Publikace vyšla v limitovaném počtu a bude ji možno zakoupit v Regionálním muzeu. Kolekce Tarasových fotografií budou k vidění až do 23. října.