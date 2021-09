S horolezci je v kontaktu české velvyslanectví v pákistánské metropoli Islámábádu, oznámilo o víkendu ministerstvo zahraničí. Podle zákona o zahraniční službě ministerstvo poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku mimořádné události, cesta do zahraničí bez dostatku peněz ale důvodem pro pomoc není.

Vrtulník pákistánské armády 15. září 2021 ráno převezl do bezpečí české horolezce Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří s kolegou z Pákistánu v minulých dnech nedokázali dokončit sestup z hory Rakapoši. | Foto: ČTK

