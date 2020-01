Nový kabát mají dostat letos další komunikace v Kaplici a okolí.

„Na jejich renovaci nyní usilujeme o přidělení dotace,“ sdělil starosta Kaplice Pavel Talíř. „Snažíme se například o dotaci na opravu komunikace Blansko – Mostky za kostelem, která by si opravu zasloužila. Navíc ji můžeme využít zároveň jako turistickou trasu. Podařilo se nám majetkově vypořádat vlastnictví pozemků souvisejících s komunikací z Kaplice do Blanska pozadu kolem ČOV, takže tu bychom chtěli dotáhnout do konce. A také vybudovat komunikace v některých osadách. Schází nám Dobechov a Pořešín.“

Připomíná ale, že nejprve se musí vyřešit sítě, rozvody elektřiny, veřejné osvětlení… Vše se musí dělat postupně.

Co se týká dokončení obchvatu Kaplice, kraj na přípravě pracuje. „Je připravena projektová dokumentace a žádalo se o schválení stavebního povolení,“ řekl k tomu starosta. „Ale vstoupilo do toho s připomínkami opět ekologické hnutí, tak nezbývá, než čekat, jak to dopadne.“

A na jaře začne oprava mostu u rybárny v Malšském údolí v Kaplici.