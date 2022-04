„Začalo to tak, že jsme se, zastupitelé, dohodli, že uděláme něco pro lidi, kteří se přistěhovali do Velešína,“ vysvětlila zastupitelka Iva Olšanová. „Sešli jsme se v kině a založili jsme skupinu Pomáháme Ukrajině Velešín. Přidaly se spolky, organizace, škola, školka a Ukrajinci, co tu již déle bydlí, a pomáhali nám tlumočit, co přistěhovalci potřebují. Na facebooku jsme se domlouvali, co kdo potřebuje – žehličku, varnou konvici, postel atd. Kdo měl, tak to přinesl a takto jsme Ukrajince vybavili tím, co bylo potřeba. A toto je první společné setkání s ukrajinskými běženci.“

Cílem akce bylo navzájem se seznámit, popovídat si, předat si kontakty. „Chceme pomoci lidem z Ukrajiny rychle se v našem městě zorientovat, aby věděli, kam se mají obrátit, když potřebují nějakou pomoc,“ uvedl starosta Velešína Petr Vágner. „Počty uprchlíků se mění, protože přijdou, zapíšou se a zase odchází. Město některým poskytlo ubytování v objektu bývalé restaurace Zlatá podkova, kde je v horním patře byt a pokoje, další jsou po bytech u svých příbuzných nebo svých známých. V Podkově máme nyní šest lidí, ale přijdou ještě další. V bytě o velikosti 4+1 bydlí rodina, kterou tvoří maminka, dvě děti a její rodiče.“

K ukrajinským ženám promluvili zástupci základní školy, školky, střední elektrotechnické školy, základní umělecké školy, Charity Kaplice či MAS Pomalší a další. „V současnosti máme přihlášené dvě ukrajinské děti a jsme s kapacitou na hraně,“ sdělila například ředitelka MŠ Zuzana Levá. „Po dohodě s městem ale chystáme rozšíření kapacity, takže by pak zřejmě mohlo být k dispozici pro ukrajinské děti jedenáct míst.“ Na základní školu dochází ukrajinské děti z Velešína a okolí. Třikrát týdně mají výuku českého jazyka a jinak jsou zařazeny do tříd mezi české žáky, aby češtinu rychleji pochytily. Ukrajinské ženy projevily zájem o kurzy češtiny, které pro ně ve Velešíně zatím chybí. „Jsme velmi dojati vaší péčí,“ poděkovala pak zástupkyně ukrajinských žen. „Je to malé město a všechny organizace, představitelé města se o nás pečlivě starají a tak hezky nás přijali. Jsme za to velice, velice vděčné.“