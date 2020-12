Úskalí domácí výuky řešili vlastní učitelkou

Distanční výuku rodina Jana Míky, který má dvě dcery, zvládla prý dobře. Druhačka a osmačka mají každá svůj počítač. „Musely být každá v jiné místnosti, aby se nerušily,“ vysvětluje otec. Jedna dívka tedy studovala v pracovně, druhá v pokojíčku. „Berou to, jak to přišlo, když to muselo být,“ přibližuje otec, že děvčatům výuka problémy nedělala a nevadila jim.

Domácí výuka. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Zdroj: DeníkPo svém se domácí výuky chopila paní Petra, která má dokonce dětí pět. Na základní školu chodí páťák, třeťák a prvňák, ostatní jsou mladší. „Věděli jsme předem, že to bude náročné, proto jsme si při první a druhé vlně zřídili domácí školu,“ představuje své řešení, které však nepatří mezi povolené. Co to znamená? „Najali jsme si s více rodiči paní učitelku, která dělala dětem podporu,“ vysvětluje paní Petra a dodává: „Vyřešili jsem tak problémy nechuti, nerespektu k rodičům, vyrušování, které určitě řešili v jiných rodinách.“ Učitelku, která bude docházet domů k více dětem, našli prý snadno. Početné rodině se navíc naštěstí podařilo sehnat vlastními silami každému dítěti tablet. „Měli vlastní nebo půjčený. Ne všem se to povedlo,“ ví paní Petra, která stejně jako její muž také potřebuje počítač k práci, a tak by ty jejich volné pro děti nebyly. Aby se žáci koncentrovali na učení, bylo třeba je rozdělit do více místností. „Jinak se ruší navzájem, nesoustředí se,“ líčí. Navíc při online výuce žáci potřebují mluvit. Nezbytná byla i sluchátka. Distanční výuku mají v malíčku, zjistili však, že osobní kontakt nic nenahradí Přečíst článek › Paní Petra je sice na mateřské, pracuje při ní však z domova, takže je na režim home office zvyklá. „Potřebuji, aby děti odešly do školy a já mohla pracovat, jinak se to nedá,“ vysvětluje, proč zvolila variantu domácí školy. S ostatními rodiči se dohodli na dovozu jídla pro děti tam, kde se zrovna učily. „Nejde být totiž na home office, kojit, pracovat a vařit dětem,“ nastiňuje další úskalí domácí výuky. Jako matku prvňáčka ji mrzí, že její potomek pořádně ve škole nebyl. „Sám mi říkal: Mami, sotva jsem šli do školy, hned nám ji zavřeli,“ říká paní Petra. Prvňáček celou situaci vnímá negativně a je uplakaný. Všimla si, že prvňák může doma psaní trénovat, ale ke čtení už pedagoga potřebuje.