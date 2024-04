Tragédie na Rallye Šumava Klatovy otřásla motosportovou komunitou. Po vážné nehodě závodního Subaru, která si vyžádala život spolujezdkyně, vyšetřuje policie okolnosti incidentu.

Rozloučení s tragicky zesnulou Alenou Krejčíkovou se koná v úterý 30. dubna v Klatovech. | Foto: Deník/Milan Kilián

Ač se sobotní tragická nehoda, při níž zemřela spolujezdkyně ze závodního Subaru Impreza STI Alena Krejčíková (41), stala na uzavřené trati jedné z rychlostních zkoušek Rallye Šumava Klatovy, zabývá se jí policie. Klatovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Zaměřili se na řidiče vozu, manžela zesnulé, jenž by za to mohl dostat až tři roky vězení. Podle ředitele populární šumavské rallye Jiřího Valenty je ale téměř jisté, že závodník vůbec neskončí před soudem.

Krejčíkovi s vozem havarovali ve velmi náročných podmínkách, které letos na tratích kvůli počasí panovaly, na Strážovské rychlostní zkoušce. Daleko od trati v poli narazili do pevné překážky. Spolujezdkyni přepravil do nemocnice vrtulník, tam však těžkým zraněním podlehla.

Na místo ihned vyjeli nejen zdravotničtí záchranáři, ale i dopravní policisté. Od nich si pak smutnou událost převzali klatovští kriminalisté. „Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a nařídili pitvu zemřelé ženy. Případem se intenzivně zabývají,“ uvedla bez bližších podrobností policejní mluvčí Dagmar Brožová. Ve věci budou zpracovány znalecké posudky. Protože dle zjištění Deníku nic nenasvědčuje tomu, že by jakkoli pochybili pořadatelé, jediným prověřovaným policií je řidič závodního vozu Jaroslav Krejčík, manžel zesnulé. V případě prokázání viny by mu hrozily až tři roky vězení či zákaz činnosti.

Případ, kdy by byl za smrtelnou nehodu potrestán jezdec rallye, ale český motosport nepamatuje. Připomeňme si např. tragickou nehodu z Lopeníku, kde auto vylétlo z trati a usmrtilo čtyři mladé dívky. Jediným odsouzeným byl traťový komisař, odpovědnost řidiče se u soudu vůbec neřešila. A stejné to bude podle Valenty i zde. „Policie všechny takové případy musí prošetřit. Druhou věcí je ale výsledek. Šlo-li o jezdeckou chybu, ten člověk nikdy nebude postaven před soud,“ je přesvědčen Valenta s tím, že jiné by to bylo např. v případě, že by byl závodník ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami.

Tragická smrt ženy z Janovic nad Úhlavou zasáhla celý motoristický svět. Na platformě Znesnáze21 vznikla sbírka na pomoc pozůstalým, jejímž patronem je známý jezdec Vojtěch Štajf. Již se vybralo několikrát více, než byla požadovaná částka.

Poslední rozloučení s Alenou Krejčíkovou se uskuteční v klatovském krematoriu v úterý 30. dubna ve 13,30 hodin.