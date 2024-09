„Jednoho dne přišel student s papírkem, na kterém bylo napsáno, jestli bychom nemohli udělat logo pro útulek a pomoci i s výzdobou kotců,“ přiblížila vznik celého projektu Věra Chovancová, pedagožka školy. „Pokud jde o výzdobu kotců, děti začaly nejprve navrhovat až téměř iluzivní malby, krajiny, prostory, zvířátka, ale nakonec jsme to nasměrovali k jednoduchému a hlavně funkčnímu a snadno udržovatelnému dekoru, protože pejskové přece jenom dokážou kotec pěkně zašpinit.“

close info Zdroj: Se svolením školy zoom_in Pokud jde o návrh loga, z asi třicítky návrhů nakonec zvítězil ten od Oksany Hladké. „Vznikal docela dlouho, studentkám už z toho všeho přecházely oči,“ popsala se smíchem učitelka. „Hledali jsme dlouho a nakonec jsme našli verzi, která je myslím moc pěkná a byla na něj skvělá odezva: kočička a pejsek v opatrujících, opečovávajících rukou člověka. Právě lidská péče o opuštěná zvířata, která jsou často v bídném stavu, útulek vystihuje asi nejlépe.“

Studenti se ujali i výzdoby a úpravy venkovních kotců útulku. „Původně byly šedé, betonové, působilo to takovým vězeňským dojmem… zvolili jsme primalex a začali jsme míchat různé tóny oranžové, která je oku velmi příjemná,“ vysvětlila. „Měli jsme v plánu přidat i nějaký jemný dekor, např. puntíky pro Punti, ale zjistili jsme, že to k tomu nesedí… A tak jsme došli k závěru, že krásná barva postačí… Barva, to je kouzlo, se kterým člověk dokáže vyčarovat divy. Pro zadní kotce, kde už je příroda velmi zelená, vzadu u Káji, nejstaršího pejska, který v útulku je, jsme zvolili teplejší tóny zelené, aby to prostor zjemnilo a zútulnilo.“

Škola vyrobila také cedulky ve tvaru oválků, studenti vytvořili také magnetky a samolepky nebo polepy na dveře. „Opravdu se toho zúčastnilo hodně studentů z malby, převážně 1. a 2. ročník, ale i hodně učitelů. Je za tím vlastně celá Anežka, přijde mi skvělé, že do toho všichni šli, aniž by z toho něco měli, kromě radosti.“

Neon s novým logem je umístěný v tympanonu nad vchodem do útulku. „Přemýšleli jsme, kam logo umístit, jestli na fasádu nebo právě nad vchod a jakou mu dát podobu. Nakonec jsme zvolili tradiční neon, ve skleněných trubicích, i proto, že útulek je za městem a spousta lidí ani neví, kde je, a neon po tmě krásně upoutá. Původní návrhy neonu byly v jiných tónech, ve finále jsme zvolili teplou žlutou. Neon financovalo město, studenti veškerou práci odvedli zdarma. Jsme moc rádi, že jsme se na tom mohli podílet a studenti si mohli splnit své sny.“