Na letišti v ruské Jaroslavli se před jedenácti lety krátce po startu zřítilo letadlo s hokejisty tamního klubu Lokomotiv, kteří mířili do Minsku k úvodnímu utkání Kontinentální hokejové ligy. Při neštěstí zahynulo 43 z 45 lidí na palubě, mezi nimi byli i čeští mistři světa obránce Karel Rachůnek a útočníci Josef Vašíček a 31letý odchovanec jindřichohradeckého hokeje Jan Marek.



Jeho rodným městem tragédie doslova otřásla. „Jsem v naprostém šoku, je to neskutečná tragédie. Když si vzpomenu, že po něm zůstal dvouměsíční synek… Celý český hokej i náš klub Vajgar v Honzovi ztrácí jednoho z nejlepších hráčů. Vždy byl ohromně skromný a nikdy nezapomněl, kde jeho kariéra začala. Byl to veliký patriot a když přišly úspěchy, moc rád se o ně přijel podělit s příznivci do svého rodného města,“ uvedl krátce po ověření informací tehdejší ředitel jindřichohradeckého Vajgaru František Dvořák, který byl zároveň členem výkonného výboru ČSLH.

Nejčernější den pro hokej, i ten český. Viník tragického letu dostal amnestii

„Je to pro nás všechny hrozná zpráva. Já osobně jsem tomu do poslední chvíle nevěřil a doufal jsem, že se to nepotvrdí. Město tak v Janu Markovi ztrácí výraznou osobnost. Byl vzorem hlavně mládeži a ukázal nám všem, že poctivou pílí a nasazením se kluk z malého města může propracovat a dosáhnout ohromných úspěchů. V tomto okamžiku bych chtěl celé jeho rodině vyjádřit podporu a vyslovit útěchu. Věřím, že obyvatelé našeho města na něj nezapomenou,“ vyjádřil se k tragédii tehdejší starosta J. Hradce Stanislav Mrvka.

VŠE O TRAGÉDI NAJDETE ZDE



Šokováni byli i uživatelé sociální sítě Facebook, kde hned vznikla skupina vyjadřující účast s tragickým osudem všech tří hokejistů. Za necelých 90 minut po tragédii se přihlásilo již přes 31 tisíc lidí a jejich počet rychle roste. Pozadu nezůstávali ani příznivci Jana Marka z jeho rodiště.