Už ve čtvrtek silničáři zavřou hlavní tah z Českého Krumlova na Kaplici. Po objížďkách tak nebudou jezdit jen nákladní a osobní auta, ale i linkové autobusy. Kromě toho bude v létě tři týdny uzavírka i do Věžovaté Pláně a také mezi Markvarticemi a Velešínem.

Autobusové nádraží Český Krumlov. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Podnik ČSAD České Budějovice, a. s. zveřejnil tzv. výlukové jízdní řády mezi Krumlovem a Kaplicí. Uzavírkami budou dotčené tři linky veřejné linkové dopravy: 330512 Český Krumlov-Mirkovice-Markvartice-Velešín, 330535 Kaplice-Český Krumlov a 330537 Kaplice-Český Krumlov-Ktiš.

Podívejte se, jak budou autobusy od 22. 6. jezdit:

Kaplice - Český Krumlov od 22. 6. do 15. 8.Zdroj: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Kaplice - Český Krumlov - Ktiš od 22. 6. do 15. 8.Zdroj: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Od čtvrtka 22. června do 15. srpna se uzavírka silnice II/157 dotkne linek 535 a 537 (Kaplice-Český Krumlov a Kaplice-Český Krumlov-Ktiš). Spoje uvedených linek budou vedeny přes Markvartice. Po dobu uzavírky nebude umožněn průjezd křižovatkou silnic III/1575 a II/157 (Kaplice Nádraží – Střítež). Autobusy se budou otáčet už v křižovatce u Věžovaté Pláně u autobusové zastávky Netřebice, rozc. Věžovatá Pláně 1.1 a nebudou zajíždět na další zastávky na trase na Kaplici, tj. Střítež, Rejty; Střítež; Netřebice, rozc. Věžovatá Pláně 1.0. „Zajíždění autobusů do Rejt je zatím v jednání. Pokud by byl zajištěn prostor pro otáčení autobusu, budou sem moci zajíždět 3 spoje linky 330535,“ upozornila mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová.

Tady bude II/157 uzavřená.Zdroj: JčK

V polovině července bude zavřená i silnice III/15714 (od sil. II/157 do Věžovaté Pláně) na zhruba 21 dní. Uzavírka bude probíhat ve II. etapách, přičemž při I. etapě dojde ke zkomplikování otáčení autobusů v křižovatce na Věžovatou Pláň (cca 10 dní nebude zajištěna obsluha do Rejt). Během jednoho víkendu nebude umožněno otáčení v křižovatce. Zhotovitel stavby bude o zahájení uzavírky informovat společnost JIKORD s.r.o. v dostatečném časovém předstihu.

Uzavírka Kaplice-nádraží se blíží. Podívejte se, kudy přesně povedou objížďky

Od 16. srpna do 12. září bude zavřená i silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem, což se dotkne linek 512, 535 i 537. Spoje uvedených linek budou vedeny po sil. III/15710 po trase Skřidla, dále po místní komunikaci kolem chatek u Záhorkovického rybníka na sil. III/15710 do Markvartic. Průjezd po uvedené místní komunikaci bude omezen pro vozidla do 6 tun, dopravní obsluhu a autobusové spoje. V rámci tohoto omezení nebude na lince č. 512 zajištěna obsluha autobusové zastávky „Velešín, žel.st.“ (náhradní autobusová zastávka bude Velešín, Výkupní závod).

Zdroj: Youtube

V době trvání uzavírky silnice II/157 od 13. 9. do 6. 12. 2023 bude opět zaveden provoz linek jako v termínu do 15. 8. do 3. 9. bude do jízdních řádů zařazena nově vybudovaná zastávka v Mirkovicích na návsi.