Nepříznivé geologické podmínky, které si vyžádají další sanační práce. To je důvod, proč se zdrží zprovoznění silnice II/157 z Českého Krumlova do Kaplice u kaplického nádraží, kde Jihočeský kraj rozšiřuje zúžení.

Uzavírka silnice z Kaplice-nádraží na Český Krumlov na konci října 2023. Staví se tam mimoúrovňová křižovatka na D3, krajští silničáři zároveň rozšiřují zúžené místo na II/157. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Půlroční uzavírka měla původně skončit 6. prosince. „Co se krajské části stavby, tedy zúžení před Kaplicí-nádraží týká, měla by v tomto termínu měla být dokončena,“ přiblížila Ivana Schwarzová z Oddělení přípravy a realizace silničních staveb z krajského odboru dopravy. „Provoz bude omezen ze strany stavby dálnice, resp. kruhového objezdu pod ní, na který naše stavba navazuje. Tam řeší problémy s neúnosným podložím, které mohou přinést zdržení.“

Podle nejnovějších odhadů se protáhne zhruba o dva týdny. Potvrdil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Jihočeský kraj Adam Koloušek. „Kvůli špatnému podloží musely být sanační práce oproti původnímu plánu rozšířeny. Z toho důvodu bude nutné uzavírku o několik dní prodloužit, a to do 22. prosince.“

V místě uzavírky se buduje velká mimoúrovňová křižovatka na dálnici D3. ŘSD se chystá na zahájení stavby dvou posledních úseků D3. Pokud jde o úsek z Kaplice-nádraží do Nažidel, byly podány čtyři nabídky od potenciálních zhotovitelů v cenovém rozmezí od 4,29 do 6,27 mld. Kč (bez DPH). „Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení,“ doplnil mluvčí.

Vizualizace nové části D3. Obří křižovatka u Kaplice Nádraží, kde bude možné sjet na Trhové Sviny nebo Český Krumlov.Zdroj: Vizualizace: ŘSD

Pro úsek z Nažidel do Dolního Dvořiště bylo podáno pět nabídek a hodnotící komise v současné době prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. Příští rok by měla začít také stavba přivaděče z D3 do Českého Krumlova, včetně obchvatů Prostředních Svinců a Horního Třebonína.

