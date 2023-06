Krumlov kvůli uzavírce u Kaplice-nádraží otevře lesní cestu z Tovární do Vyšného

Od čtvrtka 22. června v Českém Krumlově ještě více zhoustne provoz kvůli půlroční uzavírce u Kaplice-nádraží, která zavede nákladní dopravu právě do Krumlova. Vedení města, jež čeká s blížící se letní sezónou dopravní peklo, se podařilo s Lesy ČR vyjednat otevření Prachárenské cesty, která propojuje Tovární ulici s Vyšným, a to pro auta do 3,5 tuny.

Lesní cesta zvaná Prachárenská, která vede z krumlovské Tovární ulice do Vyšného. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová