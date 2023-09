Nový most mezi Markvarticemi a Velešínem je otevřený. Ulehčí to Krumlovu

/FOTO, VIDEO/ Zbrusu nový most v Markvarticích na Českokrumlovsku, po kterém vede přeložka silnice do Velešína a pod nímž bude v zářezu podcházet právě budovaná dálnice D3, je od pátku 15. září v provozu. Podívejte se, jak to tam vypadá.

Nový most přes D3 u Markvartic. | Video: Deník/Zuzana Gabajová