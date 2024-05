Úplnou uzavírku mezinárodní silnice E55, hlavního tahu z jižních Čech na rakouskou hranici, připravuje ŘSD, které v úsecích kolem Kaplice Nádraží provádí velké opravy.

ŘSD staví u hranic s Rakouskem nejjižnější úsek dálnice D3, včetně mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Od pátku do neděle dojde v rámci chystané 2. etapy oprav k úplné uzavírce silnice E55 (I/3) v lokalitě Kaplice Nádraží. Podle Adama Kolouška z tikového oddělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se silnice uzavře od pátku 10. 5. od 8.30 hodin do neděle 12. 5. do 20 hodin. „Páteční ranní školní spoje tak pojedou beze změn dle jízdních řádů. Hlavní objízdná trasa bude vedena přes Kamenný Újezd – Český Krumlov – Černou v Pošumaví - Lipno - Dolní Dvořiště,“ uvedl k chystané uzavírce Adam Koloušek. Zmíněná objížďka povede po silnicích II/163, I/39 a II/157.

Zahájení stavby D3 z Kaplice do Nažidel se přiblížilo. Začít by se mělo do léta

Je připravena i další objízdná trasa, ale jen pro vozidla do 10 tun. Tato objízdná trasa vede přes Trhové Sviny a Strážkovice. Má ale místy horší jízdní parametry, než hlavní objízdná trasa. Pravidelná linková autobusová doprava bude zachována.

Mezinárodní tah se opravuje v několika úsecích kvůli špatnému stavu vozovky. Většinou se projíždí kyvadlově na semafory. Nyní je ale připravena z technologických důvodů kvůli rekonstrukci železničního přejezdu úplná uzavírka. Po skončení úplné uzavírky proběhne v nočních hodinách v neděli přestavba dopravně inženýrských opatření, která budou platná pro 3. etapu.

V rámci 3. etapy bude silnice E55 (I/3) opět s omezeními průjezdná jedním jízdním pruhem kyvadlově, a to v termínu od půlnoci 13. 5. do půlnoci 28. 5. Silnice II/157 na Český Krumlov bude nicméně během této etapy zcela uzavřena. Na druhé straně od Kaplice Nádraží směrem na Besednici bude provoz na silnici II/157 veden pouze jednosměrně, a to ve směru do Besednice.

Dálnice D3 je u hranic s Rakouskem. Z okolí Dolního Dvořiště je obří staveniště

O podobě dalších opatření a průběhu prací bude ŘSD informovat s předstihem v průběhu května.

Zamýšlené úpravy komunikace v obci představují práce jako například mírné rozšíření vozovky ve dvou zatáčkách, posunutí jedné z autobusových zastávek (ve směru ČB) a výstavbu chodníků s nástupištěm u nové i stávající zastávky. Na průtahu obce bude dále vyměněno asfaltové souvrství vozovky, upraveny budou obě křižovatky silnice I/3 se silnicí II/157 a stavebními úpravami projde i železniční přejezd (stavební úpravy žel. přejezdu jsou akcí provozovatele dráhy) v řešeném úseku.

Díky úpravám se ještě v tomto roce zvýší bezpečnost chodců a umožní také v budoucnu sjezd aut z mimoúrovňové křižovatky dálnice D3.