ŘSD se pustilo do opravy E55, hlavního tahu na Rakousko, (I/3) u Kaplice. Provoz je řízen kyvadlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

V pondělí 23. září začíná částečná uzavírka silice I/3 u Hubenova u Kaplice. Ředitelství silnic a dálnic tam pokračuje v opravě krytu vozovky úseku silnice o celkové délce 2,564 km. Ve stejný den město Český Krumlov uzavírá most před Vltavu u pivovaru, u pošty bude kvůli tomu zákaz zastavení.

Silničáři by opravovaný úsek I/3 u Hubenova měli mít hotový do 30. října. „Předmětem řešení je oprava stávajícího krytu vozovky, který vykazuje plošné trhliny mozaikové a síťové. Ty spolu s plošnými deformacemi ukazují na porušení konstrukce vozovky. Návrh oprav je proveden na návrhové období 25 let. Součástí opravy vozovky budou v celé délce daného úseku úpravy povrchového odvodnění a vyčištění krajnic a příkopů,“ přidal podrobnosti Adam Koloušek, mluvčí ŘSD.

Oprava silnice I/3 bude probíhat za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem, a to ve dvou fázích stavby.

Oprava uzavře na tři týdny most u pivovaru v Krumlově

Od 23. září na tři týdny, do 12. října, bude pro veškerý provoz uzavřen most přes Vltavu u pivovaru v centru Českého Krumlova. Důvodem je nutná oprava dřevěné mostovky, která dosluhuje. Opravy zahrnují kompletní výměnu prken a související údržbu.

close info Zdroj: archiv města Č. Krumlov zoom_in Provizorní most u krumlovského pivovaru.

Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu povede ulicemi Latrán a Pivovarská. Kvůli předpokládanému zvýšení provozu v okolí pošty bude v této části ulice Latrán dočasně zakázáno zastavení. Na parkoviště P2 budou řidiči navigováni dopravním značením umístěným na silnici II/157 od Kaplice i na silnici I/39 z obou stran příjezdu.

Most, který po povodních v roce 2002 postavila armáda, prošel velkou opravou naposledy v roce 2020. Tehdy se na něm pracovalo přes dva měsíce a rekonstrukce vyšla na více než tři miliony korun. Most dostal novou opěru, byla zesílena jeho nosná konstrukce a most byl celkově zkrácen o šest metrů.

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Český Krumlov v srpnových dnech roku 2002, kdy na Český Krumlov přišla potopa. Strhla i most i pivovaru.