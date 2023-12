/FOTO, VIDEO/ Finišer pokládá asfalt, po něm vzápětí přejíždí trojice válců a početná parta dělníků usazuje obrubníky a dláždí ostrůvky. Na stavbě křižovatky dálnice D3 a hlavního tahu z Českého Krumlova do Kaplice v Kaplici-nádraží je v těchto dnech pořádně rušno. Nebude ale trvat dlouho a uzavírka, která začala 22. června, skončí. Na den přesně po půl roce.

Stavba přeložky II/157 u Kaplice-nádraží spěje do finále. Mimoúrovňová křižovatka Kaplice-nádraží na D3 je prstencovitá s okružním pásem o poloměru 50 m, přes okružní pás vedou dva jednopolové dálniční mosty. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

První řidiči měli křižovatkou pod budoucí "dé trojkou" projet už 6. prosince, nicméně kvůli problémům s podložím pod křižovatkou bylo otevření uzavírky o více než dva týdny prodlouženo. Zatím to vypadá, že provoz na silnici II/157 z Českého Krumlova do Kaplice bude obnoven dva dny před Štědrým dnem.

Zatím poslední úsek D3 z dronu. Podívejte se, kudy pojedeme až ke Kaplici

„Zrovna dnes jsme měli schůzku s paní ředitelkou Ředitelství silnici a dálnic pro Jihočeské kraj a potvrdili jsme si, že pokud nenastane nějaká kalamita typu silného sněžení nebo hlubokých mrazů, silnici z Krumlova do Kaplice bychom měli před Vánoci otevřít,“ potvrdil v pondělí Deníku Antonín Krák, náměstek jihočeského hejtmana a krajský radní pro dopravu.

Mimoúrovňová křižovatka Kaplice-nádraží, jak zní její oficiální název, je prstencovitá, s okružním pásem o poloměru 50 m ve spodní úrovni. Přes přeložku II/157 povedou dva jednopolové dálniční mosty o délce 43 m.

VIDEO: Stavba D3 mezi Třebonínem a Kaplicí-nádraží z ptačí perspektivy

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Všechny nové úseky dálnice D3 na jihu Čech, tj. obchvat Budějovic z Úsilného do Hodějovic a úseky z Hodějovic do Třebonína a z Třebonína do Kaplice-nádraží, by měly být zprovozněny do konce příštího roku. Až k rakouské hranici, na hraniční přechod v Dolním Dvořišti, by měla být dé trojka dovedena do roku 2026. Zhruba v roce 2030 by pak mohlo být hotovo všech 170 kilometrů dálnice D3, která spojí jižní Čechy a Prahu a zároveň usnadní tranzit směrem do Rakouska.