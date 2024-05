Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo aktuální informace o tom, jak dokončí opravy silnice I/3 v Kaplici-nádraží. „Do půlnoci 28. května se současná omezení na silnicích I/3 a II/157 měnit nebudou. Hlavní tah na průtahu obce tedy bude průjezdný jedním pruhem kyvadlově a silnice II/157 bude nadále částečně uzavřena,“ sdělil Deníku mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Uzavírka silnic v okolí kaplického nádraží pomalu, ale jistě končí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Od středy 29. května už bude převážná část silnice I/3 bez omezení průjezdná. „Doprava bude vedena kyvadlově už pouze v zatáčce na příjezdu do Kaplice-nádraží v směru od Českých Budějovic,“ doplnil mluvčí. „Provoz zde budou řídit proškolení pracovníci stavby, a to pouze během pracovní doby.“

Mimo pracovní dobu bude silnice I/3 průjezdná oběma jízdními pruhy. Silnice II/157 pak bude od středy průjezdná bez omezení. Stavební práce na poslední etapě stavby pak budou probíhat nejdéle do 3. června, ted do pondělí příštího týdne.

Kruhový objezd pod krumlovskou nemocnicí as ním spojená omezení by mohl být hotový už před Slavnostmi pětilisté růže, které jsou od 21. do 23. června. „Co se omezení pod nemocnicí týká, mají zhruba měsíční náskok. Pokud se to povede, budeme před Slavnostmi hotoví,“ doufá náměstek hejtmana a krajský radní pro dopravu Antonín Krák.

