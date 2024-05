V noci z neděle na pondělí 13. května silničáři po třech dnech úplné uzavírky znovu otevřeli silnici I/3 (E55) v Kaplici-nádraží, obratem ale uzavírají hlavní tah z Kaplice na Český Krumlov, II/157. Řidiči proto i dál musí jezdit po objížďkách.

Od pátku do neděle byl úplně zavřený železniční přejezd v Kaplici-nádraží. Práce na I/3 v obci budou pokračovat. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Po skončení úplné uzavírky v noci z neděli na pondělí přestavěli dopravně inženýrská opatření, které budou platné pro následující, už 3. etapu opravy vozovky a přilehlé infrastruktury. „V rámci 3. etapy bude silnice I/3 opět s omezeními průjezdná jedním jízdním pruhem kyvadlově, a to v termínu od půlnoci 13. května do půlnoci 28. května,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. „Silnice II/157 na Český Krumlov bude nicméně během této etapy zcela uzavřena.“

Objízdné trasy během uzavírky silnice II/157 z Kaplice-nádraží do Českého Krumlova. Do Besednice bude jednosměrný provoz, opačně to nepůjde.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Na opačné straně II/157, ve směru do Besednice, bude provoz vedený pouze jednosměrně. Od Besednice do Kaplice-nádraží se bude také jezdit po objížďkách. Auta nad 6 tun mají hlavní objízdnou trasu z Kaplice do Českého Krumlova jako tradičně přes Štilec, do 6 tun přes Velešín a Markvartice. Ve směru od Besednice vede značená objížďka přes Trhové Sviny a Strážkovice, neznačená přes Ločenice a Velešín.

Po skončení 3. etapy proběhnou plynule další úpravy dopravně inženýrských opatření. „O přesné podobě dopravních omezení během 4. etapy budeme opět s předstihem informovat,“ dodal mluvčí. „Za případné nepříjemnosti a zdržení způsobené výše zmíněnými omezeními se předem omlouváme.“

