Oprava dvou křižovatek a celého přejezdu, rozšíření zatáček, posunutí zastávky nebo nové chodníky s nástupištěm. To je jen část z výčtu stavebních prací, které vypuknou tento čtvrtek v Kaplici-nádraží na silnici I/3. Ta bude na tři dny úplně zavřená a bude se jezdit po objížďkách.

Opravy silnice I/3 (E55) v Kaplici-nádraží vypuknou 4. dubna a potrvají 60 kalendářních dnů. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že místa, která představují potenciální dopravní rizika, byla vytipována na základě bezpečnostního posudku. „Zamýšlené úpravy představují poměrně jednoduché stavební práce, například mírné rozšíření vozovky ve dvou zatáčkách, resp. směrových obloucích směrem od stávající zástavby, posunutí autobusové zastávky ve směru na České Budějovice, výstavbu chodníků s nástupištěm u nové i stávající zastávky,“ vyjmenoval mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Na průtahu obce stavaři také vymění asfaltové souvrství vozovky. „Upraveny budou obě křižovatky silnice I/3 se silnicí II/157 a stavebními úpravami projde i železniční přejezd,“ dodává mluvčí s tím, že oprava železničního přejezdu je akcí provozovatele dráhy.

Od 4. dubna do 8. května se bude pracovat převážně mimo hlavní komunikaci a provoz by tak měl být omezen pouze minimálně. V místě prací dojde pouze ke snížení maximální povolené rychlosti.

Od 9. do 11. května bude kvůli opravám přejezdu silnice I/3 (E55) úplně zavřená, veškerý provozu povede po objízdných trasách. „O přesné podobě objízdných tras budeme včas informovat,“ doplnil mluvčí ŘSD a dodal, že po ukončení úplné uzavírky silnice bude až do zprovoznění stavby provoz obcí veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Opravy vyjdou ŘSD na 19,5 milionu Kč bez DPH, hotovo by mělo být do 60 kalendářních dnů, tedy do 4. června.