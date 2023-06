Nákladní auta nad 6 t přes Štilec a Český Krumlov, ostatní od Mirkovic přes Markvartice a Velešín-nádraží. Příští týden, ve čtvrtek 22. června, začíná uzavírka zúžení u Kaplice-nádraží na hlavním tahu z Krumlova na Kaplici II/157. Český Krumlov kvůli tomu bude čelit celé léto a celý podzim, až do 6. prosince, návalu nákladní dopravy.

Uzavírka u Kaplice-nádraží zkomplikuje dopravu v Českém Krumlově i na objízdné trase u Třebonína. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Silnice II/157 na Kaplici bude od 22. června až do 6. prosince zavřená těsně před kaplickým nádražím, a to jak v místě zúžení před začátkem obce, tak v místě stavby mimoúrovňové křižovatky s právě budovanou dálnicí D3, včetně odbočky na Rejty. Objízdná trasa povede z Kaplice po I/3 čili E55 ke Štilci a odtud zpátky do Krumlova.

„V místě zúžení dochází často k nehodám, i k vážným, a úsek nám dělá dlouhodobě problémy. Proto je třeba toto riziko odstranit,“ potvrdil náměstek hejtmana Jihočeského kraje a radní pro dopravu Antonín Krák. Městský úřad Kaplice v těchto dnech zveřejnil vyhlášku o přechodné úpravě provozu v místě a o objízdných trasách.

PODROBNOU DOPRAVNÍ SITUACI, OBJÍŽĎKY A ZNAČENÍ NAJDETE ZDE.

Od 16. srpna do 12. září bude kvůli stavbě D3 zavřená také silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem-nádraží, současná úplná uzavírka mezi Mojným a Skřidly by měla podle plánu skončit 15. srpna.

Tady bude II/157 uzavřená.Zdroj: JčK

Kudy povedou objížďky?

Oprava zúžení před Kaplicí-nádražím je plánovaná s úplným dopravním omezením, místní firmy budou moc v omezeném úseku projíždět. Auta nad 6 t budou mít oboustrannou objízdnou trasu z Kaplice-nádraží vedenou přes I/3 a 1/39, tj. kolem Štilce a dál na Český Krumlov. Vozidla do 6 t, mimo období od 16. 8. do 12. 9., kdy bude zavřená silnice mezi Velešínem-nádraží a Markvarticemi, pojedou po I/3 z Kaplice-nádraží do Velešína-nádraží a dál přes Markvartice a zpět ke Kaplici-nádraží, v době uzavírky u Markvartic budou muset po I/3 až do Holkova a odtud přes Horní Třebonín, Harazim a Český Krumlov zpět ke Kaplici-nádraží. Uzavírku u Markvartic pak objedou přes Skřidla, Horní Třebonín, Harazim, Český Krumlov a Mirkovice.

