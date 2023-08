Zavírá se silnice u Markvartic. Do Velešína a Kaplice se musí přes Harazim

Úplná uzavírka silnice mezi Markvarticemi a Velešínem, která slouží jako objízdná trasa hlavního tahu z Českého Krumlova do Kaplice, vypukne ve středu 16. srpna. Osobní auta, která se chtějí dostat z Krumlova do Kaplice a obráceně, pojedou přes Přísečnou a Harazim, dále na Mojné a Skřidla a odtud do Velešína. Nákladní auta musí přes Štilec. Výpadovku z Krumlova na České Budějovice tak čeká ještě větší provoz, než jakému čelí teď.

Stavba D3 mezi Markvarticemi a Zubčickou Lhotkou na začátku července 2023. Pohled od Markvartic k nádraží Velešín. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová