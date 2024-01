Uzavírka ale dokáže překvapit nejenom zahraniční turisty. Náhradní trasa totiž není od samotného mostu nijak značená. „Přijel jsem teď z Kosova autobusem a mám mít v hotelu Dvořák pohovor, tak na něj běžím. Ale netuším, jak se dostanu na druhou stranu. Nevíte, kudy mám jít? Mapy v mobilu mě dovedly až sem,“ dotázal se Adam Slavík. I on se před uzavřeným „Lazebňákem“ musel zeptat na cestu, jelikož se ve městě tak dobře nevyzná. Poté, co vyšlapal zámecké schody, ale znejistěl. Ani nad schody na nádvoří žádné značení není, a tak se musel znovu zeptat, kudy dál.

„Chodí mi sem teď turisté a ptají se, kudy pokračovat. Přijdou k mostu, protože netuší, že je zavřený, a jsou z toho zmatení. Přivádí je sem i navigace v Google mapách, ty uzavírku vůbec neregistrují. Zkoušeli jsme to a nic v nich vyznačeného není,“ popsala Laďka Šmejkalová, která má přímo u mostu obchod Disc Classic. „Před pár dny jsem sledovala, jak si jedna skupinka zábranu jednoduše odsunula na stranu a přes most přešla. Bylo to v době oběda, na mostě nikdo nepracoval.“

Slavné to se značením není ani při cestě z centrálního parkoviště v Jelení zahradě. Hned za lávkou u parkoviště stojí šipka, která míří na zámek. Naproti přes chodník stojí druhá, ta ale míří opačným směrem, pod Plášťový most. Obě jsou bez nápisu, jen s panáčkem. Další šipka je na samém okraji I. nádvoří, u zámecké kovárny, a míří zpátky k průchodu ze zámku. Na Latránu, pod Červenou bránou pod zámkem, je dopravní značka Slepá ulice s dodatkovou tabulkou, že je Lazebnický most zavřený, ta je ale pouze v češtině. A oranžová „objížďková“ šipka pro pěší před zahrádkou Apotheky míří nahoru do zámku a má na sobě pouze nápis Chodci v češtině. Bez bližšího vysvětlení, proč tam vlastně je. Pokud se tím směrem návštěvníci města, kteří mluví česky, vydají, na šipku schovanou za rohem u kovárny nemají šanci dohlédnout a pokračují k medvědům a dál na druhé nádvoří, kde už žádné další šipky nejsou.

Materiál k opravě Lazebnického mostu dovezou náklaďáky korytem Vltavy

Lépe je značená trasa z opačné strany mostu, z Radniční ulice, i tam ale stojí jediná šipka, která je vidět pouze ze směru od náměstí. Pokud ji někdo mine bez povšimnutí, dojde až k bariéře před mostem a otočí se, žádné značení neuvidí. Jedinou pomůckou je tak opět zalaminovaná mapka na papíře formátu A4, která visí i na této straně plotu. QR kód, který je na ní, odkazuje na městský geoportál s náhradními trasami.

Most bude uzavřený čtyři měsíce, do 5. května včetně. Na podzim město spustí plánovanou opravu Benešova mostu. Tato rekonstrukce by měla trvat celkem půl roku.