Rozsáhlé práce na železniční trati, včetně opravy přejezdů v Třísově a mezi Holubovem a Křemží, komplikují provoz mezi Českým Krumlovem a Holubovem, resp. Křemží. Třísovský hlavní přejezd by měl být zavřený do čtvrtka 16. listopadu, Švanďák mezi Holubovem a Křemží ještě po celý další týden.

Takto obnovovací stroj SMD 80 pokládá u Třísova nový kolejový rošt. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Z Českého Krumlova se v současné době nedostanete do Holubova a dále do Křemže přes Srnín, objízdná trasa z Českého Krumlova do Holubova a Křemže vede buď přes Chvalšiny a Rojšín, nebo po I/39 přes Harazim, kolem Štilce, přes Planou u Budějovic, Homole a Vrábče-zastávku. z Holubova do Křemže je objížďka přes Mříč.

Uzavřený přejezd v Třísově je sice možné objet po místní komunikaci kolem třísovského kravína, kde jsou semafory, na této objížďce je ale umístěna značka zákaz vjezdu s výjimkou vozidel stavby a podle informací místních tam stává policejní hlídka a pokutuje.

„Správa železnic po celý listopad, od 1. až do 30. listopadu, pracuje na trati mezi Boršovem nad Vltavou a Kájovem,“ přiblížil mluvčí SŽ Jan Nevola. „Část opravovaných úseků se nachází v přímo v CHKO Blanský Les nebo v jeho těsné blízkosti, často i v obtížně přístupných místech, jako je například údolí Křemžského potoka. Práce se zaměřují na výměnu kolejového roštu a zřízení tzv. bezstykové koleje, která eliminuje charakteristický zvuk vlaku při přejíždějí dilatačních spár, jízda je zároveň tišší a klidnější.“

Uzavírka železničního přejezdu P1587 Třísov hlavní: od 7. 11. do 16. 11.

Uzavírka železničního přejezdu P1583 Švanďák: od 1. 11 do 24. 11.

Uzavírka železničního přejezdu P1586 Objížďkový – Holubov: od 7. 11. do 24. 11.

Kompletní rekonstrukcí prochází také sedm přejezdů, kde dochází k výměně pražců, kolejnic a přejezdových konstrukcí. „To si vyžádalo nutnost řešení objízdných tras. Práce jsme proto rozdělili na více etap, aby se obyvatelé obcí mohli dostat do práce nebo do školy s co nejmenším omezením. Prioritou tak bylo zachování dopravní obslužnosti lokalit dotčených stavbou,“ doplnil mluvčí.

VIDEO: Podívejte se, jak funguje obnovovací stroj SMD 80, který za den zvládne vyměnit kilometr kolejového roštu

