Stavba Jižní tangenty uzavře silnici z Českých Budějovic na Včenou a změní i trasy veřejné dopravy. Úplná uzavírka nepustí ani autobusy.

Uzavírka u Včelné zastaví provoz i na provizorní komunikaci přes staveniště Jižní tangenty od 28. září do 7. října 2021. | Foto: Deník/Edwin Otta

Kvůli stavbě Jižní tangenty, která má spojit silnici I/3 se vznikající dálnicí D3, se chystá od 28. září do 7. října 2021 úplná uzavírka silnice mezi Rožnovem a Včelnou. Objízdná trasa povede po silnici I/3, takže i ti řidiči, kteří míří z Prahy do Českého Krumlova nebo do Rakouska přes České Budějovice a naopak, musejí počítat se zhuštěním provozu na I/3. V současnosti se totiž pracuje i na rekonstrukci Plavské za úplné uzavírky.