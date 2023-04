/OBRAZEM/ Kvůli demolici jedné z papírenských hal ve Větřní si chvíli postojíte směrem na Rožmberk na semaforech, podobně jako u Rechlí v Českém Krumlově. I ty jsou na silnici II/160. Oprava viaduktu ve Starých Dobrkovicích tamní silnici dokonce úplně uzavřela pro auta, pěší a cyklisté tam ale s opatrností projdou.

Kvůli demolici tovární haly v papírnách ve Větřní je provoz na II/160 veden kyvadlově. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Pokud jde o semafory, u Rechlí budou až do poloviny června, než silničáři zajistí nestabilní skalní masiv, zatímco ve Větřní by měly zmizet už tento čtvrtek, 27. dubna, jakmile demolice haly skončí.

Ve Starých Dobrkovicích je do 18. května uzavřená stará kájovská silnice mezi Krumlovem a Kájovem, a to pod viaduktem ve Starých Dobrkovicích z důvodu jeho rekonstrukce. „Po dobu stavby bude provoz na silnici úplně uzavřen pro motorový provoz. Pěší a cyklisté budou moci stavbou procházet se zvýšenou opatrností. Ojediněle a krátkodobě může docházet k úplnému uzavření provozu v průjezdu,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová.

Do 18. května je pro auta uzavřena stará silnice mezi Českým Krumlovem a Kájovem pod železničním mostem ve Starých Dobrkovicích. Pěší a cyklisté s opatrností projdou.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Kvůli opravě dvojice mostů ve Starých Dobrkovicích a dalším stavebním pracím je až do 2. května výluka na železniční trati mezi Křemží a Hořicemi na Šumavě. „V uvedeném termínu budou nahrazeny autobusem všechny vlaky v úseku Český Krumlov – Kájov, vybrané vlaky budou nahrazeny autobusem také v úsecích Křemže – Český Krumlov nebo Kájov – Hořice na Šumavě,“ upozorňuje provozovatel vlaků GW Train. Výlukový jízdní řád do 27. dubna najdete ZDE, od 28. dubna do 2. května ZDE. (zug)