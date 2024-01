Krumlov, Hubenov, Černá. Podívejte se na letošní dopravní stavby na Krumlovsku

I letos čeká Krumlovsko řada dopravních staveb a zároveň omezení. Buldozery se do krajiny zakousnou v místech, kudy povede nejjižnější úsek dálnice D3 z Nažidel do Dolního Dvořiště, opravou projde E55 v Kaplici-nádraží a úsek do Kaplice kolem Hubenova a velká dopravní akce čeká i Český Krumlov, kde v březnu vypukne stavba kruhové křižovatky pod nemocnicí. Podívejte se, s čím musí řidiči tento rok počítat. A také jak to vypadá s obchvatem Přísečné a průtahem Horní Planou na I/39.