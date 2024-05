Největší komplikace v dopravě v Českém Krumlově sebou letos přenesla stavba kruhové křižovatky pod nemocnicí, řidiči se potýkali také s úplnou uzavírkou silnice I/3 v Kaplici-nádraží. Většina dalších oprav na Krumlovsku budu znamenat jen částečné omezení provozu, úplné uzavírky silnic jsou na letošek naplánované dvě, resp. tři, započítáme-li několik hodin, kdy se pojede cyklistický závod Tour de Boletice. Deník přináší přehled plánovaných dopravních akcí v okrese.

Stavba kruhového objezdu v Českém Krumlově pod nemocnicí 10. května 2024. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Kruhový objezd pod krumlovskou nemocnicí by mohl být hotový už před Slavnostmi pětilisté růže. „Co se omezení pod nemocnicí týká, mají zhruba měsíční náskok. Pokud se to povede, budeme před Slavnostmi hotoví,“ doufá náměstek hejtmana a krajský radní pro dopravu Antonín Krák.

Letiště Budějovice startuje v sobotu sezónu. Už se létá i na Mallorcu a Tuniska

Pokud jde o úplné uzavírky plánované na podzim, řidiče na Českokrumlovsku letos čekají objížďky mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem a mezi Rojšínem a Lhotkou na Křemežsku. Částečné omezení provozu je na letošek naplánované ještě u hráze vodního díla Lipno I nebo na silnici mezi Chvalšinami a Borovou.

Jak na konci zimy vypadala stavba budějovického dálničního obchvatu v rámci akce „Úsilné – Hodějovice“ se můžete podívat ve videu. Stále platí, že všechny tři na sebe navazující budované úseky dálnice D3 by měly být zprovozněny do konce letošního roku. „Právě proto, že bude dokončená v prosinci a budeme z ní sjíždět v oblasti Kaplice-nádraží a tamního železničního přejezdu, se tam Ředitelství silnic a dálnic v květnu pustilo do opravy.“

Zdroj: Youtube

Úplně zavřená bude 23. června na několik hodin v rámci Cyklistického závod Jihočeské amatérské ligy Tour de Boletice 2024 silnice III/1637 v Hodňově a silnice III/12270 mezi Hodňovem a Olšinou.

Uzavírka silnice II/163 mezi Černou v Pošumaví a Milnou je naplánovaná na podzim, začít by měla 7. října a naplánovaná je na 28 kalendářních dní. Do Černé se bude z Krumlova jezdit dál po I/39, na Frymburk už to ale nepůjde. Tam bude třeba jet po objízdných trasách po II/160 (z Českého Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a Lipno nad Vltavou) nebo po II/162 (přes Větřní a Světlík).

Další týden, další objížďka. Znovu je zavřená silnice z Kaplice do Krumlova

Další úplná uzavírka bude mezi Rojšínem a Lhotkou na II/143. „Doba realizace této akce je naplánovaná na 14 kalendářních dní v období prázdnin a bude probíhat za úplné uzavírky,“ přiblížila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová. „Přesný datum realizace zatím není stanoven.“

Částečná uzavírka čeká řidiče také mezi Chvalšinami a Borovou na silnici III/1664. „Doba realizace této akce je naplánovaná na 10 kalendářních dní, a to v období od července do listopadu 2024. Ani u této realizace zatím není stanoveno přesné datum,“ doplnila Andrea Tetourová. „V současné době je připravené výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, rada kraje by ho měla schvalovat 28. března.“

Další omezení, tentokrát částečné, způsobí sanace skály před hrází vodního díla Lipno I, přesný termín zatím také není stanoven. Předběžně se počítá se třemi měsíci od září do listopadu.

A opravovat se bude most na silnici I/39 v Kladenském Rovném.