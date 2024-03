Podívejte se, jaké opravy na silnicích na Krumlovsku plánuje Jihočeský kraj. Řidiče letos čeká úplná uzavírka mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem nebo mezi Rojšínem a Lhotkou na Křemežsku. Částečné omezení provozu je naplánované např. u hráze vodního díla Lipno I nebo na silnici mezi Chvalšinami a Borovou.

Silnice II/163 mezi Černou v Pošumaví a Milnou. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Úplně uzavřená bude silnice II/163 mezi Černou v Pošumaví a Milnou. Uzavírka je naplánovaná na podzim, začít by měla 7. října a naplánovaná je na 28 kalendářních dní. Do Černé se bude z Krumlova jezdit dál po I/39, na Frymburka už to ale nepůjde. Tam bude třeba jet po objízdných trasách po II/160 (z Českého Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a Lipno nad Vltavou) nebo po II/162 (přes Větřní a Světlík).

Krumlov, Hubenov, Černá. Podívejte se na letošní dopravní stavby na Krumlovsku

Další úplná uzavírka bude mezi Rojšínem a Lhotkou na II/143. „Doba realizace této akce je naplánovaná na 14 kalendářních dní v období prázdnin a bude probíhat za úplné uzavírky,“ přiblížila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová. „Přesný datum realizace zatím není stanoven.“

Další omezení, tentokrát částečné, způsobí sanace skály před hrází vodního díla Lipno I, přesný termín zatím také není stanoven. Předběžně se počítá se třemi měsíci od září do listopadu.

Chystá se druhá část obchvatu Kaplice. Kraj počítá i s cyklostezkou v Krumlově

Částečná uzavírka čeká řidiče také mezi Chvalšinami a Borovou na silnici III/1664. „Doba realizace této akce je naplánovaná na 10 kalendářních dní, a to v období od července do listopadu 2024. Ani u této realizace zatím není stanoveno přesné datum,“ doplnila Andrea Tetourová. „V současné době je připravené výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, rada kraje by ho měla schvalovat 28. března.“

Přestavba křižovatky pod nemocnicí se posouvá do letních prázdnin

„Realizace stavby (více ZDE) bude znamenat zásah do plynulosti silničního provozu ve městě, proto ze strany města i kraje byla věnována přípravě rekonstrukce prioritní pozornost. S ohledem na zachování nepřetržitého provozu čerpaní stanice byl přepracován návrh dopravně inženýrského opatření a termín zahájení stavby posunut na 18. března,“ přiblížila mluvčí města Petra Nestávalová.

Stavba bude rozdělená na čtyři etapy, provoz bude kyvadlový. Poslední etapa, pokládka povrchu silnice na Větřní, je naplánovaná od 27. června do poloviny července.

Zabezpečovat se budou taky svahy podél Vltavy u Zátoně nebo oprava propustku u papíren ve Větřní na II/160. Co nevidět začne i stavba II. etapy obchvatu Kaplice.