Práce na nové optické síti se dotknou i provozu v okolí EUC polikliniky (dříve Poliklinika jih). Nové uzavírky omezí provoz nebo zcela uzavřou průjezd několika ulicemi v Suchém Vrbném, poblíž krajského soudu nebo na přejezdu v Křižíkově ulici. Trvají omezení v Kališti, u Kamenného Újezdu, u Lišova nebo úplná uzavírka u Vidova.

Dopravní omezení na Českobudějovicku. V osadě Kaliště u ČB se projíždí kyvadlově. | Video: Edwin Otta

V jihočeské metropoli začne v nejbližších dnech několik úplných uzavírek a jiných dopravních omezení.

Společnost T-Mobile CZ zahájí výkopové práce, za účelem výstavby nové optické sítě v lokalitě Linecké předměstí. Stavební práce budou zahájeny 29. dubna 2024. Výstavba si vyžádá určitá omezení, a to jak silničního provozu, tak i v pohybu chodců při výkopech v chodnících. Pro co největší plynulost provozu bude na silnici zachován vždy alespoň jeden jízdní pruh a silnice tak bude stále průjezdná. Úplná uzavírka komunikace bude zapotřebí pouze při překopu ulice Matice školské v jedné z příštích etap. Nyní začnou práce u EUC polikliniky. Při výkopech v chodnících bude vždy možnost procházet po druhé straně. Dále budou také zajištěny vchody do jednotlivých nemovitostí a individuálně řešeny vjezdy do garáží atd. Zhotovitelem stavby je společnost Vegacom a.s.

Zastávka MHD na sídlišti

V pondělí 29. dubna 2024 má začít oprava frekventované zastávky městské hromadné dopravy Václava Talicha na sídlišti Šumava. Na místě se bude pracovat po etapách až do 10. června. Řidiči musejí počítat s tím, že na místě dojde k zúžení komunikace, zavedení kyvadlového provozu řízeného světelnou signalizací a zrušení levého odbočení z ulice Oskara Nedbala do severní části ulice Václava Talicha. Během druhé etapy od 28. května do 10. června se na místě opět zavede plnohodnotný obousměrný provoz a po 10. červnu bude obnoveno i levé odbočení z ulice Oskara Nedbala do severní části ulice Václava Talicha.

Stavba začne vybouráním stávajících konstrukčních vrstev zálivu zastávky, chodníku i obrub. Následovat bude pokládka a nových vrstev, obrub, sanačních a podkladových vrstev zálivu zastávky, výšková úprava uličních vpustí a položení zámkové dlažby. Cena veřejné zakázky je 1,1 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je Proteren s.r.o.

V Suchém Vrbném i u soudu

V květnu a červnu začne několik rekonstrukcí inženýrských sítí v různých českobudějovických lokalitách. Konkrétně se jedná o ulice U Cihelny, Vrbenská, Boleslavova a Goethova.

„U všech komunikací dojde k výměně kanalizace. Pokud to jejich aktuální stav vyžaduje, budou obnoveny i vozovky, chodníky a veřejné osvětlení. Takovýchto akcí se snažíme rozjíždět co nejvíc. Město to nutně potřebuje a komplexní opravy šetří veřejné finanční prostředky i čas a pohodlí občanů. Na městě neustále připravujeme projekty k dalším ulicím, které nejsou v dobrém stavu. V této oblasti bohužel vidím dlouholeté podfinancování,“ řekl k opravám první náměstek primátorky Petr Maroš.

Dopravní omezení přinese i rekonstrukce ulice U Cihelny (na snímku).Zdroj: Foto: Magistrát města České Budějovice

Už 1. května začnou práce na ulici U Cihelny v Suchém Vrbném, kde budou rekonstruovány stávající kanalizace a vodovodní řad s přípojkami, včetně opravy komunikace. Ještě v květnu se zahájí také oprava další suchovrbenské ulice, Boleslavovy. Tam budou kompletně obnoveny kanalizace a vodovod, které jsou na konci životnosti.

Kompletní rekonstrukcí potom projde i 230 metrů dlouhý úsek Vrbenské ulice. Budou tam vyměněny kanalizace a vodovod, upraveno veřejné osvětlení a vznikne nové prostorové uspořádání komunikace a chodníků.

V Březí u Trhových Svinů se vybírali plemenní býci

Na novou kanalizaci se mohou těšit i v Goethově ulici, nedaleko soudu, kde bude vyměněn kanalizační sběrač a vybudován 124 metrů dlouhý úsek kanálu. Práce začnou v červnu.

Nová rozvodna v centru Budějovic

Zvýšit bezpečnost a stabilitu dodávek elektrické energie a zároveň umožnit další rozvoj distribuční soustavy na Českobudějovicku. To jsou hlavní důvody, které vedly společnost EG.D k výstavbě nové transformační stanice 110/22 kV v centru Budějovic. Stavba rozvodny včetně tříkilometrového podzemního kabelového vedení bude stát 300 milionů korun. Začala na podzim roku 2022 a letos na podzim by měla být hotová.

„Projekt jsme připravovali téměř osm let. Výstavbou nové rozvodny dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie ke koncovým zákazníkům v centru města, kde je kromě domácností i řada výrobních podniků. Výrazně také pomůže ke snížení zatížení transformace v rozvodně v Mladém, kde pak vznikne nezbytná rezerva pro další možný rozvoj i v této lokalitě,“ vysvětluje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby velmi vysokého napětí společnosti EG.D.

Vodáci zahájili sezónu na Malši. Na první splutí řeky se vydaly stovky lodí

Nová rozvodna s označením ČB Střed je na křížení ulic Mánesova a U Elektrárny. Dispozičně navazuje na spínací stanici, která na tomto místě historicky stála. Nově bude osazena dvěma nízkohlukovými transformátory 110/22 kV o výkonu 40 MVA, které by se na místě měly objevit v létě, a bude připojena na síť velmi vysokého napětí poblíž městské části Mladé tříkilometrovým podzemním kabelovým vedením. To prochází přes zastavěnou část města v Mladém a v Havlíčkově kolonii.

„Kvůli náročnosti prací, jejichž součástí byl i dvojí podvrt Mlýnské stoky, jsme pokládku kabelového vedení velmi vysokého napětí rozdělili do šesti etap tak, abychom co nejvíce omezili dopady na obyvatele. Čtyři etapy okolo transformovny v Mladém, Osikovou ulicí, ulicí Františka Halase a v Křižíkově ulici už jsou hotové. V tomto roce pak dokončujeme pokládku kabelů až do rozvodny. Stavební práce se už letos dotkly, nebo ještě dotknou, zejména ulic Františka Halase, Polní, částečně Vrchlického nábřeží a ulice U Elektrárny. Předpokládáme, že práce na kabelovém vedení by měly probíhat až do července,“ doplňuje František Klimeš, hlavní technik výstavby VVN společnosti EG.D.

K majiteli bytu se nastěhoval cizí muž. Lehnul si do postele a pil pivo

Každá etapa vyžaduje dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů. Nejcitelnější pro obyvatele Budějovic bude nutné uzavření železničního přejezdu mezi ulicemi Křižíkova a Františka Halase pro jakoukoliv dopravu. Průjezd vlaků by měl zůstat zachovaný. Uzavření přejezdu je plánováno podle posledních informací Deníku od 6. května do konce června a řidiči tak budou muset využít objízdné trasy. „Jsme si vědomi a omlouváme se za omezení, která práce na kabelovém vedení způsobují, ale ve spolupráci se zhotoviteli se je vždy snažíme co nejvíce minimalizovat,“ dodává Roman Šperňák, mluvčí EG.D.

Stavba byla projednána se zástupci vedení města, kteří celou trasu osobně prošli. Jiné řešení, než uzavření přejezdu pro automobilovou dopravu, bohužel není možné. Dílo bude mít určenou kontaktní osobu zhotovitele, kontakt na ni bude možné najít na místě stavby. Město bude průběh prací monitorovat a informovat o něm občany.

Ilustrační foto: Správa železnic

K aktuálním uzavírkám v Budějovicích patří úplná uzavírka ulice Na Zlaté stoce poblíž křižovatky s ulicí Na Sádkách nebo úplná uzavírka ulice A. Trägra od křižovatky s Nemanickou v úseku asi 300 metrů směrem k Budějovickému Budvaru.

Na Písek o pruh méně

K dalším omezením patří zúžení na silnici I/20 v jihočeské metropoli. Při výjezdu z Budějovic na Písek je třeba počítat se zúžením o jeden jízdní pruh kvůli stavbě nových protihlukových zdí. Omezení začíná nedaleko kruhové křižovatky u Globusu a končí až za hranicí města.

Stavební práce kvůli inženýrským sítím byly zahájeny také v obci Kaliště nedaleko Třebotovic. Protože se pracuje v prostoru komunikace, je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná kyvadlově a dopravu řídí semafor. Uzavírka je plánovaná do 30. září 2024. Průjezd na semafory je nyní také na okraji Kamenného Újezdu směrem k železniční zastávce (trasa na Včelnou). Podle informací Deníku zde společnost E.ON ukládá do země kabely vedoucí elektřinu, které byly dosud zavěšené na sloupech. Uzavírka je povolena až do 14. června 2024. Neprojedete ani z Rudolfova na Lišov, kvůli stavbě obchvatu Lišova.

Uzavírky a dopravní omezení na Českobudějovicku. Na snímku Kaliště.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na Českobudějovicku ovlivňuje hlavně nákladní dopravu i rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou. Náhradní přemostění nedovoluje průjezd těžších nákladních vozidel. Na několika místech je také v okolí mostu změněna přednost v jízdě. Most by měl být hotov nejpozději letos na konci léta.

Zavřeno na Roudné i brána v Třeboni

Úplná uzavírka čeká na řidiče kousek od Budějovic. Až do letních prázdnin je kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

V Třeboni je úplně uzavřen průjezd Budějovickou bránou. Kvůli rekonstrukci místních komunikací. Práce mají být ukončeny do 31. května. Investorem je město Třeboň. Výrazné omezení znamenají také uzavřené nájezdy a sjezdy z Jiráskovy ulice na hlavní tah I/24 z Třeboně do Jindřichova Hradce. Staví se tu zcela nové mosty, hotové mají být do konce letních prázdnin.

Na Prahu i ve Strakonicích

Pokud se týká významnějších omezení v jižních Čechách, je nutné počítat také se zdržením při jízdě na Prahu z Písku. Od Velikonoc se od Krašovic po Novou Hospodu frézuje vozovka, do léta je provoz sveden do jednoho pruhu a řízen je na semafory.

Ve Strakonicích je úplně neprůjezdná Volyňská ulice. Naplno tu běží dvouletá celková rekonstrukce inženýrských sítí a následně bude zhotovena i nová vozovka. Auta se musejí vydat po objízdných trasách.

U Kaplice

Omezení čeká řidiče i při opravě silnice I/3 mezi Kaplicí a Hubenovem, jak oznámilo v pátek 5. dubna Ředitelství silnic a dálnic. Jde o zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek hlavní tahu na hranice s Rakouskem. „Vozovka v řešeném úseku už vykazuje řadu závad jako mozaikové a síťové trhliny, které spolu s plošnými deformacemi ukazují na porušení konstrukce vozovky. Diagnostické průzkumy také dále odhalily nevyhovující únosnost samotné vozovky,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu zhruba 31,8 mil. korun bez DPH.

ŘSD se pustilo do opravy E55, hlavního tahu na Rakousko, (I/3) u Kaplice. Provoz je řízen kyvadlově.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

První fáze opravy potrvá nejdéle do 9. května a následně dojde k přerušení prací kvůli koordinaci se stavebními úpravami komunikací v Kaplici nádraží. Zbývající etapy oprav u Hubenova se mají dokončit až v druhé polovině roku v termínu od 23. září do 3. listopadu 2024.