Podle jízdního řádu měl být odjezd v 9.00 hodin, ale nezbytné kontroly a poslední prověření brzd vše posunuly, a tak vzniklo "akademické" zpoždění 20 minut. To asi cestující v historických vagónech všem odpustili. Hlavně, že se úzkokolejka zase rozjela. Až z Prahy dorazili manželé Martin a Hanka Buškovi, aby svým synům Filipovi a Matyášovi, kteří milují vlaky, lokálku ukázali. "Jako dítě jsem jezdil na Osiku do kempu a průjezd vláčku byl vždy atrakce. Je to krásná vzpomínka. Kluci jsou fanoušci železnice a když jsme se dozvěděli, že se dráha rozjede, tak jsme si to nemohli nechat ujít," naznačuje Martin Bušek.