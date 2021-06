„A padaly dlouho,“ sdělila starostka Benešova nad Černou Veronika Zemanová Korchová. „Byly to rány, jako když padá barák. Poškodily skleníky a auta, naši hasiči vyjížděli na komunikace do Valtéřova u Klení nebo z Ličova směrem na Děkanské Saliny, kde popadaly stromy.“

„Sousedovi rozbily kroupy skleník,“ podělila se ve čtvrtek o noční zážitky Budějičanda Eva Klímová, která tráví čas s rodinou v Benešově na chalupě. „Probudil nás hrozný rachot, nic takového jsem do té doby neslyšela. Ve 23.47 hodin jsem vyfotila první fotky krup na prahu chalupy. Tři koule jak pingpongové míčky jsem schovala na ukázku do mrazáku pro vnoučata.“ Kolem chalupy po silnici tekla řeka, která o něco níž na křižovatce vytvářela jezero. Klímovým kroupy celkem nic nenapáchaly, protože záhonky už zrušili. „Jenom nám kroupy očesaly psí víno na pergole, trochu angrešty, máme na autě důlky, ale to už prošlo v minulosti jiným krupobitím, tak jenom nějaké důlky přibyly,“ nedělali si z toho hlavu.

Soused Karel Troják měl co uklízet. Kromě rozbité skleněné střechy skleníku ukázal také zdevastované záhony. „Odvezl jsem ze zahrady už tři kolečka nepořádku ze sousedního jasanu,“ popisoval. „Na střeše skleníku jsou rozbitá všechna okna. Většinu střepů už jsem uklidil. Padající sklo pochopitelně poničilo i plodiny uvnitř.“ Ukazoval na záhony s pomlácenými bylinkami, květinami, řádky brambor s polámanou bramborovou natí. Stejně polámané byly i okurky nakladačky nebo cukety. Kroupy rozbily i kbelíky nebo zahradní světlo u pergoly.

Jan (Jeňa) Aurer ukazoval, jak mu na baráku, který po požáru rekonstruuje, kroupy rozbily okna a nadělaly díry do provizorně přikrytého krovu. „Vím, že lidé mají potlučená auta, jedné rodině tady kroupy rozbily zimní zahradu domu,“ dodal.

Spoušť na své zahrádce obhlížel také Josef Vrba. „Všechno je zničené – támhle cukety a dýně, kroupy nám sklidily jabloně, na nich už toho moc nezůstalo.“ V sadu pod stromy ležel koberec z listí, v němž se ztrácela malá zelená jablíčka. „Brambory také zničené, nevím, jestli z toho ještě něco bude, ve skleníku pět skel zničených, některá praskla, jiná se vysypala úplně. Hadovky uvnitř také zlámané.“

Terezka Jerhotová v Benešově u Klímových ukazuje, jaké kroupy v noci padaly.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Škody po obci zjišťoval místostarosta Benešova Marian Malák. „Zajímavé je, že škody nejsou souvislé. Támhle jsou rozbité dva skleníky vedle sebe, skleník kousek dál to přečkal bez úhony, a to se opakuje i jinde. Tuhle má jeden člověk rozsekanou střechu z polykarbonátu na terase, vedle soused má foliovník netknutý, “ podivoval se. „Zametáme, uklízíme, máme stržené krajnice, větve na cestách, uklízíme listí a ucpané vpusti, ale mohlo být hůř. Doufáme, že další kroupy už se nám vyhnou.“

Před další zahrádkou majitelka leštila přední sklo auta, aby ho vyfotila pro pojišťovnu. „Nejvíc mě štve, že mi při těch kroupách prasklo čelní sklo,“ povzdychla si. Na kapotě zůstaly po kroupách i dolíky, ale moc vidět nebyly.

„Zahradu mi loni zrychtovala voda, letos kroupy,“ říkal mezi uklízením Miloslav Dekret. „Jahody pro vnučku jsou na fašírku. Kedlubny rozbité, fazole oholené, truhlíky, co krásně kvetly, osekané.“ Nafukovací dětský bazének na trávníku měl vrchní kolo splácnuté, kroupy ho prorazily stejně, jako nadělaly velké díry do lina pod bazénkem.

O dobytek se strachovala rodina Markéty Gubaniové z Kuří. „Krupobití netrvalo ani sedm minut,“ odhadovala. „Bylo to hrozné. Cesta kolem nás byla úplně bílá. Tlouklo to do oken, báli jsme se, ale odnesl to jenom skleník. Báli jsme se o dobytek venku na pastvě, ale naštěstí je v pohodě. Nevíme, jak dopadly brambory na poli, u mamky v Dluhošti je mají zkosené, tam padaly i smrky.“ Skleník měl rovněž rozbitou střechu, sklo leželo mezi rajčaty a okurkami. Dveře skleníku ale kvůli přiskřípnutým střepům zatím nešlo otevřít. Polykarbonát na střeše sousední terasy však vydržel bez úhony.

Hlavně, aby krupobití nepřišlo zase, strachují se v Benešově.