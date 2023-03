Zatím nejmenší automatickou prodejnu v Česku otevřela v pondělí 27. března společnost COOP, a to v Bujanově na Kaplicku. Hodlá otestovat, jestli se její provoz vyplatí i v obci, která nemá ani tisíc obyvatel. O prodavačku ale Bujanovští úplně nepřijdou.

V Bujanově na Kaplicku otevřel COOP automatický obchod. Nakupující tam mohou prostřednictvím účtenek i soutěžit o pěkné ceny. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Dlouhodobě řešíme obchodní obslužnost regionů a máme poměrně velký problém prodejnu v malých obcích udržet. Chceme proto vyzkoušet, jestli je tento systém životaschopný, a Bujanov je naše testovací obec,“ přiblížil na slavnostním otevření obchodu Lukáš Němčík, ředitel marketingu a rozvoje sítě COOP. „Nejčastějším argumentem pro její spuštění bylo to, že si lidé nemají, když přijedou z práce, kde nakoupit, a já doufám, že tato potíž nyní odpadne.“ Prodloužit otvírací dobu s prodavačkou se ale finančně nevyplatí a automatický provoz tento problém řeší. Prodavačka nicméně bude v obchodě pracovat dál, a to od 7 do 14 hodin ve všední dny a v sobotu od 7 do 10 hodin.

Do prodejny se zákazníci dostanou pomocí mobilní aplikace přes QR kód umístěny vedle vchodu. Mezi prvními si tam, hned při slavnostním zahájení, nakoupil Zbyněk Mihalik, občan Bujanova. „Budu tu určitě nakupovat pravidelně. A počítám, že i moji rodiče, které naučím, jak aplikaci používat,“ svěřil se. „Už jsem nakupoval i v automatické prodejně Českém Krumlově. Nijak složité to není - jsou dvě verze aplikace, já mám tu starší, Contio, ale i ta by prý měla fungovat neomezeně.“

Spuštění automatické prodejny si nemohl nechat ujít ani starosta Bujanova Luděk Detour. „Chtěl bych poděkovat zastupitelům, kteří její spuštění umožnili. Bylo to několik zasedání a dlouhých jednání, ale nakonec se to podařilo schválit. Já doufám, že obslužnost obce se tím zvýší,“ uvedl s tím, že obec na provoz prodejny také přispěje.

Po roce COOP společně s obcí vyhodnotí, jak obchod funguje a jestli by se vyplatilo ji otevřít i v dalších malých obcích. „V Bujanově žije řada starších lidí, ale je tu i nová zástavba. Obchod bude sloužit všem zákazníkům a bude proto otevřen i s obsluhou, byť jsme běžnou otevírací dobu museli kvůli potřebám naší prodavačky trochu zkrátit. Hodně do budoucna spoléháme na to, že na vesnicích, kde zná každý každého, pomohou s nákupem mladší ročníky seniorům. Buď je naučí využívat novou technologii, nebo jim prostě nákup podle jejich potřeby zařídí,“ dodal Jan Hoffmann, ředitel COOP Jednota Kaplice.

Obchod v Bujanově byl podle něj dlouhodobě ztrátový. „Stáli jsme před složitým rozhodnutím, co s obchodem dál. S automatickým provozem máme dobrou zkušenost v našich obchodech v Lipně na Vltavou a Českém Krumlově, rozhodli jsme se jej proto zkusit nasadit i v trochu jiném prostředí. Velkou roli hrála i podpora místní samosprávy, která velmi usilovala o udržení obchodu v obci a na jeho chod nám přímo přispívá,“ vysvětlil.

Pro nákup v automatickém režimu zákazník potřebuje mobilní telefon se speciální aplikací a musí vlastnit bankovní identitu. Tu dnes má ale v praxi skoro každý, kdo využívá internetové bankovnictví. Vlastní platba za nákup probíhá u samoobslužné pokladny.

První automatický obchod otevřel COOP zhruba před rokem. Podle Lukáše Němčíka zatím panuje s jejich provozem spokojenost. „Možnost nakoupit si doslova kdykoliv zákazníci oceňuji a automatický provoz se pozitivně projevuje i na tržbách. Zvolili jsme jednoduché a přitom funkční řešení, nyní uvidíme, jak se celému konceptu bude dařit na venkově,“ vysvětluje Lukáš Němčík a dodává, že počet obchodů vybavených touto technologií by se měl do konce roku zhruba zdvojnásobit.

Partnerem bujanovského obchodu je i ČSOB. Ta má již od roku 2020 speciální lifestylovou aplikaci s názvem DoKapsy, která je zdarma otevřená klientům všech bank a pro její používání tedy není nutné mít účet u ČSOB. V aplikaci je možné mít věrnostní kartičky různých obchodníků, díky ní lze využívat různé slevy, snadno zaplatit za parkování v řadě měst nebo za jízdenky MHD. Kromě toho je možné platit také za pohonné hmoty na všech čerpacích stanicích hypermarketů Globus nebo číst zprávy z mnoha deníků a magazínů. A prostřednictvím aplikace DoKapsy od ČSOB bude nyní možné i nakupování v automatických obchodech COOP.

„Žádná jiná podobná aplikace takového rozsahu u bank v Česku není. Lidé vyhledávají inovace, které jim šetří čas a peníze a zpříjemňují život, což je přesně případ DoKapsy od ČSOB. Neustále pracujeme na dalším vývoji a rozšiřujeme služby, aby aplikace co nejvíce vyhovovala potřebám a životnímu stylu našich uživatelů,“ říká Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná za technologie, inovace a operations, a dodává: „Celá tahle oblast za hranicemi finančních služeb, které říkáme Beyond Banking, je pro nás všechny velmi zajímavá. Týká se totiž situací z běžného života. A přesně takovým příkladem je nakupování kdykoli, i mimo pracovní dobu. Jsme moc rádi, že jsme dnes mohli představit první prodejnu, do níž půjde pomocí DoKapsy vstoupit a nakoupit kdykoli, a těšíme se, že další prodejny budou následovat.“