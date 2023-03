/FOTO, VIDEO/ Obědy do sto třiceti korun, chlebíčky i zákusky, to všechno připravené přímo na místě, plánují podávat v novém podniku v bývalém Rondu na krumlovské Tovární ulici. V pondělí 13. března v 6 hodin ráno tam otevírají zbrusu nový bufet. Jídelnu Krumlov, jak se podnik jmenuje, provozovatelé slavnostně pokřtili v pátek.

Jídelna Krumlov v českokrumlovské Tovární ulici. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Oběd typu francouzské brambory bude samozřejmě levnější,“ slibuje Stanislav Mařík, který bude rychlé občerstvení provozovat s bratrem. „I v důsledku nárůstu cen energií teď lidé počítají každou korunu. I s tím musíme při naceňování počítat.“

Budou mít pro začátek, než se provoz rozjede, otevřeno ve všední dny od rána od 6 hodin do půl čtvrté odpoledne. „Pro začátek plánujeme šest, sedm jídel, lahůdky, jako jsou sekaná, pikador, saláty, chlebíčky… Všechno budeme vyrábět na místě, nechceme nic dovážet, abychom se s cenami mohli dostat co nejníž.“ Počítají, že strávníci do Jídelny budou přicházet i z průmyslových podniků v Tovární ulici. „Chceme, aby se zvládli najíst do pětadvaceti minut, jelikož mají jen půlhodinovou pauzu na oběd.“