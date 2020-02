"Dnes se především zabýváme opravou elektrického vedení vysokého napětí," informoval v úterý před polednem místostarosta Jiří Růžička. "Energetici mění sloup, který se zlomil. Předpokládám, že tak za dvě tři hodiny by proud už mohl zase jít."

Kromě toho dnes hasiči a pracovníci města likvidují a kácejí nebezpečně nakloněné stromy či větve; vše, co by mohlo ohrozit obyvatele, jde pryč.

Na zjišťování škod v lesích dojde až později. "Až poté se podíváme do lesů," přitakal JIří Růžička. "A netěším se, co tam uvidím, protože po těžbách kvůli kůrovci máme lesy hodně otevřené."

V Kaplici se mimo popadaných stromů a větví nic dramatického nedělo. "Lesy obhlédneme až se vítr utiší, počítám během zítřka. Ale nepředpokládám tam nějak veliké škody," míní tajemník Městského úřadu v Kaplici Lukáš Bodnár.

"U nás polítalo něco tašek z pár střech, ale vzhledem k tomu, že jsou nové po kroupách, hodně vichru odolaly. Také jsou v záruce, takže s dodavatelskou firmou spolupracujeme k plné spokojenosti," sdělil starosta Malont Vladimír Malý. Na Malontsku v pondělí nejdéle nešel proud v části Meziříčí, a to zhruba od 7 do 15.30 hodin, a v Bělé od 10 do 14.15 hodin. Večer ale už měli elektřinu zase všichni.

Starosta už trochu obhlédl i lesy. "Do lesů zatím není radno chodit, ale myslím, že škody nebudou dramatické, odhaduji tak kolem 50 až sto kubíků. Teď v nich jenom prořezáváme cesty."