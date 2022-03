Ostrý provoz KACPU zahájilo ve čtvrtek 3. března, od té doby se v podstatě mění jeho zatížení ze dne na den. „Mám možnost v přímém přenosu sledovat, jakým způsobem pokračuje příliv uprchlíků. První dny jsme zažívali opravdu enormní nápor, v posledních dnech zaznamenáváme kolem 150 až 200 osob denně,“ uvedla s tím, že maximum bylo i 800 registrovaných občanů Ukrajiny za den.

Mezikrajská pomoc

V rámci republiky spolupracují s dalšími centry. „Jsme schopni přesouvat zátěž, která je v Praze, nebo v Jihomoravském kraji v Brně k nám, skrz operační středisko se domluvíme a uprchlíky do Budějovic k registraci dopraví hasičský autobus většinou s kapacitou kolem šedesáti osob, posléze je opět odveze na místo, odkud přijeli,“ vysvětlila kapitánka Horáková.

Po měsíci fungování podle Horákové přichystají vyhodnocení činnosti. „Chceme shrnout naší práci zde a omezit množství personálu na jednotlivých pracovištích dle aktuální potřeby,“ poznamenala.

Grafika. Počty registrovaných uprchlíků z Ukrajiny v Jihočeském kraji k 30. březnu 2022.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Ubytovacích kapacit ubývá

Ze začátku převažovali Ukrajinci, kteří ubytování měli zajištěné u příbuzných nebo známých. „To byla taková první fáze, v poslední době se nám objevují osoby, co mají například domluvené zaměstnání, ale naopak jim chybí ubytování. Požadují potom bydlení v místě, kde mají pracovat,“ dodala hasička s tím, že jde potom o problematický proces. „Zajišťujeme nejen ubytování, ale i dopravu do místa dočasného bydliště, je to však komplikované, protože počty ubytovacích kapacit se tenčí,“ uvedla.

Často jde o domovy mládeže, ubytovny a další objekty. Nejde však vyhovět všem, kteří by chtěli jít například do Prachatic, či Tábora. Hasiči měli za úkol zajistit také několik objektů, bývalých domovů pro seniory – v Budíškovicích, či Pístině, které se k těmto účelům mají využít.

„Snažíme se všem najít ubytování, i když jde zatím jen o nouzové, či urgentní. Potom také očekáváme také nějakou samostatnou aktivitu od ukrajinských občanů, kteří by se měli postupně adaptovat na naši společnost, pokud tu chtějí fungovat a zůstat,“ dodala Alena Horáková.

Příběhy, se kterými se denně v terminálu letiště potkává, jsou různé. „Ať jde o matky s dětmi, které nemají kam jít a jsou rády za každou pomoc. Až po druhou stranu mince, kdy se setkáváme občas i s nevděčným chováním, když spatří prvotní zázemí, které se jim nelíbí,“ přiblížila koordinátorka KACPU.