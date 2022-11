„Je to jedle bělokorá, je dvanáct metrů vysoká a vyrostla na naší plantáži stromků,“ sdělil Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. „Třicet let jsme ji tam za tím účelem pěstovali.“ Zdobení letošního stromu se pracovníci Služeb města Český Krumlov ujmou pravděpodobně v úterý.

V Kaplici se vánoční strom na náměstí objeví prakticky až na poslední chvíli. „Stavět ho budeme 26. listopadu a v neděli 27.11. ráno bude ozdobený,“ informoval jednatel Vlastislav Hulík. „Máme několik tipů na vánoční strom, ale vzhledem k deštivému počasí mám obavy, že se s jeřábem do lesa nedostaneme. Proto hledáme dál.“ Zdobení ulic v Kaplici standardními světelnými ozdobami začalo v pondělí ráno.

V Horní Plané mají pro náměstí vybrané dva adepty na vánoční strom. „Přivezeme ho a budeme ho instalovat ve středu,“ řekla tajemnice Městského úřadu Miroslava Záhořová. „Který z těch dvou stromů to bude, bude záležet na jeřábníkovi, protože jsou v těžko přístupném terénu.“ Přestože na náměstí Hornoplánští vztyčí strom jeden, budou před radnicí zářit dva, jak je v Horní Plané poslední roky zvykem. Na svou vánoční úlohu si totiž přímo na místě svého růstu již zvyká i mladý stromek. „Je to smrk omorika a roste docela rychle,“ řekla Miroslav Záhořová. „Ale ještě potřebuje dohled velkého vánočního stromu,“ dodala s úsměvem. Hornoplánští se mají na co těšit, neboť smrk omorika patří k nejkrásnějším smrkům. Vzhledem k tomu, že vánoční výzdoba města byla obohacena o novinky loni, letos se v ozdobách nový přírůstek neočekává. Dvojice vánočních stromů se na náměstí slavnostně rozsvítí v neděli.

Ve Vyšším Brodě na náměstí už je vánoční strom připraven od minulého týdne. „Je nejenom postavený, ale také ozdobený,“ řekla tajemnice městského úřadu Vladimíra Račáková. Městský park v centru města tak již zdobí douglaska tisolistá. „Má patnáct metrů, přičemž dva metry kmenu jsou v zemi. Strom má hmotnost 1200 kilogramů,“ upřesnila Dita Kaiserová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. „Douglasku jsme získali z areálu místní základní školy, kde byla součástí malého školního arboreta. Za to, že se na náměstí dostala v celé své kráse a velikosti, vděčíme zejména zručnosti Jana Mráze ml., šikovnému jeřábníkovi. Rovněž pracovníkům městského úřadu, městské policii za asistenci při převozu a za ozdobení Davidovi Hrudovi.“

Ve Velešíně je vánoční strom přichystaný na svém místě již od minulého týdne. Na ozdoby teprve čeká. Tentokráte je menšího vzrůstu, zato pěkně hustý. V celé své kráse se rozzáří o první adventní neděli.

Také v Rožmberku nad Vltavou už se vánoční strom rozhlíží po rožmberském náměstí ověšený vánočními ozdobami.

V Černé v Pošumaví místní vzrostlý strom na návsi obec slavnostně rozsvítila dokonce již v sobotu v rámci velké povedené akce Jarmark trochu jinak.

