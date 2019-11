Jedná se o barevnou anomálii, odborně se jí říká leucismus, kdy pták ztratil část svého přírodního černého zbarvení. Podle ornitologa Petra Veselého z PřF Jihočeské univerzity to souvisí s tím, že zvířata žijí ve městech, kde mají snazší život.

„Spousta zvířat ztratila pigmentaci proto, že nepotřebují ochranné přírodní zbarvení, jelikož v domácích podmínkách jim nic nehrozí. Proto jsou třeba domácí husy nebo kachny bílé. Podobný jev se objevuje i u kosů. Možná, že časem budou bílí,“ vysvětloval před časem na ornitologické procházce v přírodní rezervaci Vyšenské kopce v CHKO Blanský les.

Vytvářet pigment je totiž pro zvířata energeticky náročné. „A tak to občas některé zkusí bez něj a přežije. To, že má bílý flek, nezpůsobí, že ho hned něco uloví, a tím pádem se tato vlastnost dostane do další generace a může se šířit populací,“ dodal ornitolog.