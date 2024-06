V Krumlově začaly Slavnosti pětilisté růže. Podívejte se, co tam mají dobrého

/FOTOGALERIE/ Je tady pátek 21. června a to pro Český Krumlov znamená jediné: začínají Slavnosti pětilisté růže, už po šestatřicáté. Ve dvě hodiny odpoledne se symbolicky zavřely brány do města a centrum se až do neděle opět po roce mění ve velkou živou historickou scénu, která návštěvníky přenese do doby panování Posledních Rožmberků.

Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, to jsou i trhy na náměstí Svornosti a na I. zámeckém nádvoří. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová