"Tentokráte v Římově se mělo 11. března konat tradiční setkání důchodců, na němž opět měly vystoupit děti z třebonínské školy," říká starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. "Raději jsme ho ale zrušili. Setkání seniorů odsuneme na později, až se situace ohledně šíření koronaviru uklidní. Nechceme provokovat, nevíme, kdo se kde s kým setkal, s kým byl v kontaktu." Náhradní termín akce se občané dozvědí z úřední desky a z internetových stránek obce.

"Stejně tak jsme zrušili i koupání v Rakousku, kam jsme chystali na 28. března již poněkalikáté zájezd do termálních lázní v Bad Füssingu," pokračoval starosta. "A ještě budeme řešit akci pálení čarodějnic, při které se na hřišti schází až kolem 400 lidí. To v případě, že hrozba šíření koronaviru bude trvat dál. To jsou nejbližší akce, které rušíme z důvodu bezpečnosti obyvatel obce."

Jinde zřejmě zatím zůstávají v klidu. "Rušit akce nás nenapadlo, podobně jako to neděláme ani při epidemii chřipky," konstatoval starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. "Zatím nic nerušíme a pracoviště jsou vybavena patřičnou dezinfekcí."

Ani Dolní Dvořiště u česko-rakouské hranice nic nemění. "Žádné akce neodvoláváme a ani v našem domě pro seniory jsme nezavedli žádná mimořádná opatření," sdělila místostarostka Helena Panská.