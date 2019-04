Český Krumlov - Žádný hotel, ale azylový dům. Město před několika lety odmítlo nabídku na odkup bytovky u výpadovky na Větřní a plánuje tam vybudovat malometrážní byty pro lidi v nouzi.

V domě v ulici 5. května na konci Českého Krumlova by mělo být sociální bydlení. | Foto: mapy.cz

Malých bytů by mohlo být osm, k tomu možná ještě další byt pro správce v podkroví, ale to se ještě uvidí. To jsou plány krumlovské radnice s opuštěným domem na konci města, napřed ovšem bude třeba opravit střechu. Na to je zatím v letošním rozpočtu vyčleněno 1,8 milionu korun.